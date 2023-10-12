  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Ev Hanımlarına Devletten 6.000 TL Sosyal Yardım: İşte Başvuru Şartları

Ev Hanımlarına Devletten 6.000 TL Sosyal Yardım: İşte Başvuru Şartları

Yayınlanma:
Ev Hanımlarına Devletten 6.000 TL Sosyal Yardım: İşte Başvuru Şartları
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ev hanımlarına yönelik yeni bir sosyal yardım programı başlattı. Bu program kapsamında ev hanımlarına 2 ayda bir olmak üzere toplamda 6.000 TL sosyal yardım yapılacak.

Ev Hanımlarına Devlet Desteği Artıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, maddi sıkıntı yaşayan ev hanımlarına yönelik devlet desteğini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda yapılan son açıklamaya göre, ev hanımlarına 2 ayda bir ödeme yapılacak ve toplamda 6.000 TL sosyal yardım sağlanacak. Bu destek, ev hanımlarının maddi ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Yardıma Kimler Başvurabilir?

Ev hanımlarına yönelik sosyal yardım programından faydalanabilmek için bazı şartlar bulunuyor. Yardıma başvurabilmek için kişinin eşini kaybetmiş olması gerekiyor. Ayrıca başvuru yapan ev hanımının herhangi bir sosyal güvencesinin olmaması ve hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekmektedir.

Başvurular Nasıl Yapılır?

Ev hanımları, bu sosyal yardımdan faydalanmak için e-devlet üzerinden veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla başvuru yapabilirler. Başvuruların kabul edilmesinin ardından ödemeler PTT aracılığıyla ev hanımlarının hesaplarına geçecek. Ödemelerin her iki ayda bir, ayın 15'i ile 31'i arasında gerçekleştirileceği bildirildi.

Sosyal Yardımlar Ev Hanımlarına Umut Oluyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan bu sosyal yardım programı, ev hanımlarının ekonomik sıkıntılarına çözüm olmayı hedefliyor. Devlet desteği ile ev hanımları, aile bütçelerine katkı sağlayarak daha iyi bir yaşam sürdürebilirler. Bu destek, aynı zamanda ev ekonomilerinin güçlenmesine de katkı sağlayacaktır.

Kaynak:Haber Kaynağı

Ekonomi
Devlet Bankası TC Kimlik Numarası ile 14.000 TL Nakit Kredi Veriyor..
Devlet Bankası TC Kimlik Numarası ile 14.000 TL Nakit Kredi Veriyor..
12 Ekim 2023 Güncel Akaryakıt Fiyatları: Benzin ve Motorin Fiyatları İşte Detaylar
12 Ekim 2023 Güncel Akaryakıt Fiyatları: Benzin ve Motorin Fiyatları İşte Detaylar
Emlak Uzmanından Flaş Tahmin: Konut Fiyatları Düşüşe Geçti! İşte Konut Almanın İdeal Zamanı!
Emlak Uzmanından Flaş Tahmin: Konut Fiyatları Düşüşe Geçti! İşte Konut Almanın İdeal Zamanı!
Ev Hanımlarına Devletten 2.000 TL Nakit Yardım Kampanyası Başladı! İşte Başvuru Koşulları
Ev Hanımlarına Devletten 2.000 TL Nakit Yardım Kampanyası Başladı! İşte Başvuru Koşulları
Etüm Emeklilere 10 Bin TL Ödeme Yapılacak! Açıklama Yeni Geldi..
Etüm Emeklilere 10 Bin TL Ödeme Yapılacak! Açıklama Yeni Geldi..
SGK'dan Müjde Geldi: 1800 Prim Gün ile 10 Yıl Sigortalı Olanlar Erken Emekli Olacak..
SGK'dan Müjde Geldi: 1800 Prim Gün ile 10 Yıl Sigortalı Olanlar Erken Emekli Olacak..
Vakıfbank Emekliye Müjde: 5000 TL ve 12000 TL Ödeme Fırsatı!
Vakıfbank Emekliye Müjde: 5000 TL ve 12000 TL Ödeme Fırsatı!