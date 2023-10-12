Ev Hanımlarına Devletten 6.000 TL Sosyal Yardım: İşte Başvuru Şartları

Ev Hanımlarına Devlet Desteği Artıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, maddi sıkıntı yaşayan ev hanımlarına yönelik devlet desteğini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda yapılan son açıklamaya göre, ev hanımlarına 2 ayda bir ödeme yapılacak ve toplamda 6.000 TL sosyal yardım sağlanacak. Bu destek, ev hanımlarının maddi ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Yardıma Kimler Başvurabilir?

Ev hanımlarına yönelik sosyal yardım programından faydalanabilmek için bazı şartlar bulunuyor. Yardıma başvurabilmek için kişinin eşini kaybetmiş olması gerekiyor. Ayrıca başvuru yapan ev hanımının herhangi bir sosyal güvencesinin olmaması ve hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekmektedir.

Başvurular Nasıl Yapılır?

Ev hanımları, bu sosyal yardımdan faydalanmak için e-devlet üzerinden veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla başvuru yapabilirler. Başvuruların kabul edilmesinin ardından ödemeler PTT aracılığıyla ev hanımlarının hesaplarına geçecek. Ödemelerin her iki ayda bir, ayın 15'i ile 31'i arasında gerçekleştirileceği bildirildi.

Sosyal Yardımlar Ev Hanımlarına Umut Oluyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan bu sosyal yardım programı, ev hanımlarının ekonomik sıkıntılarına çözüm olmayı hedefliyor. Devlet desteği ile ev hanımları, aile bütçelerine katkı sağlayarak daha iyi bir yaşam sürdürebilirler. Bu destek, aynı zamanda ev ekonomilerinin güçlenmesine de katkı sağlayacaktır.