Ev alacaklara müjde ! Fiyatlar dip yapacak!

Bakan Özhaseki, AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Şehircilik Politikaları Çalıştayı'nda gençlerle bir araya geldi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın başkanlığında düzenlenen çalıştayda konuşan Özhaseki, deprem bölgesinde yaptıkları çalışmalarla ilgili önemli bilgiler aktardı.

KONUTLARIN İNŞAATI DEVAM EDİYOR

Özhaseki, "Deprem bölgesinde hasar çok fazla. Toplamda 850 bin bağımsız birimin yenilenmesi gerekiyor. Maddi anlamda 100 milyar doları aşan hasar var. Manevi hasar zaten ölçülemez. 200 bin kadar konutun inşaatı devam ediyor. Bu konutların 50 bine yakınını yıl sonuna kadar teslim edeceğiz. Yine 'Yerinde Dönüşüm' kampanyamıza, 'Beni destekleyin' diyen 237 bin kişi de başvuru yaptı. Bu vatandaşlarımıza 750 bin hibe, 750 bin kredi veriyoruz, 2 sene ödemesiz, 10 yıl vade ile bunu gerçekleştiriyoruz.

Çelikten köy evleri yapıyoruz. En sağlamı, bu şekilde yapmak.100 bin civarında tek katlı köy evlerini de inşallah 6 ayda tamamlamayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRMAK GEREKİYOR

Özhaseki, kentsel dönüşümle ilgili soruyu ise "Kentsel dönüşüm bizim için kaçınılmaz. Ülkeyi depreme hazır hale getireceksek, kentsel dönüşümü hızla yapmamız lazım. Geçmişte çok fazla tıkanmışlık yaşandı. Fikirtepe de buna en önemli örneklerden biri. Ortada bir tane derme çatma bir konut duruyor. İçinde oturan da yok ama durduruyorlar. Binlerce insan mağdur olmuş. Ortadaki evi kimse yıkamadığı için çalışma başlayamıyor. Bütün bu aksaklıkları giderecek ne varsa; hepsi kanun teklifinde mevcut. Bu tip aksaklıkları yasa haline getirerek kentsel dönüşümü çok daha hızlı şekilde yapmaya çalışacağız" sözleriyle yanıtladı.

FİYAT DÜŞÜŞLERİ GÖRÜLECEK

Ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan tartışmalara ilişkin Özhaseki, "Deprem bölgesinde yaklaşık 800 bine yakın bağımsız bölüm yapılacak. İstanbul'a birkaç senede 500-600 bin konut yapacağız. TOKİ de sosyal konutlar noktasında çeşitli sayılar verdi, hatta kuralar da çekildi. Bütün bunları önümüzdeki 1 sene içinde devreye aldığımızda fiyatların yavaş yavaş düşmeye başladığını göreceksiniz. Birkaç sene içinde evi olmayanlara da fırsat doğacak, diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.