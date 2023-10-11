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Etüm Emeklilere 10 Bin TL Ödeme Yapılacak! Açıklama Yeni Geldi..

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Etüm Emeklilere 10 Bin TL Ödeme Yapılacak! Açıklama Yeni Geldi..
Akbank, Türkiye'deki tüm emekli kesimine özel, avantajlı promosyon kampanyasıyla dikkat çekiyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Erken Emeklilik (EYT) dahil tüm emekliler, bu fırsattan yararlanabilecek.

Akbank'tan Emeklilere Özel Büyük Kampanya

Emekli vatandaşlar, ekonomik zorluklar nedeniyle ek gelir ve avantajlı fırsatlar arayışında. Türkiye'nin önde gelen finans kuruluşlarından Akbank, emeklilere yönelik özel bir promosyon kampanyasıyla bu beklentiye yanıt veriyor.

10.000 TL'ye Varan Promosyon Fırsatı

Emekli maaşını Akbank'a taşıyan müşteriler, bankanın sunduğu kampanya sayesinde net 7.000 TL promosyonun sahibi olabilecekler. Ayrıca, Akbank'ın emeklilere özel olarak hazırladığı 3.000 TL değerindeki ek ödül kampanyası ile toplam promosyon tutarı 10.000 TL'ye kadar çıkıyor.

Kimler Başvurabilir?

Akbank'ın bu eşsiz kampanyasından SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Erken Emeklilik (EYT) dahil tüm emekliler yararlanabilecek. Online başvuru kolaylığı sayesinde, emekliler evlerinden çıkmadan bu avantajlı fırsattan faydalanabilecekler.

Nasıl Başvurulacak?

Akbank'ın mobil uygulaması üzerinden ya da bankanın resmi internet sitesi üzerinden kolaylıkla başvuru yapılabilir. Başvuruların ardından Akbank yetkilileri başvuru sahipleriyle iletişime geçerek gerekli bilgilendirmeyi yapacaklar.

Promosyonun Ödeme Şekli

Akbank, bu kampanyasıyla emeklilere büyük kolaylık sağlıyor. Promosyon başvurusu onaylandıktan sonra emeklilerin promosyon ücreti, banka şubesine gitmelerine gerek kalmadan doğrudan kendi IBAN numaralarına yatırılacak.

Akbank, emeklilere sunduğu bu cazip fırsatla hem emeklilerin yüzünü güldürüyor hem de finans sektöründe öncü adımlar atmaya devam ediyor. Emeklilere sağlanan bu promosyon destek, ekonomik zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Bu fırsatı kaçırmamak için emeklilerin hızlı hareket etmesi gerekiyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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