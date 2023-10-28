Et ve Süt Kurumu'ndan Şaşırtıcı Zam Kararı: Kıyma ve Kuşbaşı Fiyatları Uçuşta!

Ankara'da et severler için zor günler başladı. Et ve Süt Kurumu'nun başkentteki şubelerine yaptığı son zam, vatandaşları isyan noktasına getirdi. Kıyma ve kuşbaşı et fiyatlarındaki bu sarsıcı artış, tüketicilerin bütçesini zorlamaya başladı.

Et ve Süt Kurumu'ndan Yeni Zam Açıklaması

Ankara'daki Et ve Süt Kurumu (ESK) şubeleri, Sincan ve Ulus'ta fiyat etiketlerine yeni bir zam eklediğini duyurdu. Bu son artışla, sadece dört ay içerisinde et fiyatları ikinci kez ciddi bir şekilde yükseldi.

Dört Ayda İki Kez Zam Yüzünden Fiyatlar Tırmanıyor

Birkaç ay önce, Haziran ayında, kıymanın kilogram fiyatı 139 TL iken; son yapılan zamla beraber 199 TL'ye fırladı. Aynı dönemde kilogramı 159 TL olan kuşbaşı etin fiyatı ise 229 TL'ye çıktı.

ESK'nin Gelecekteki Zam Politikası Merak Ediliyor

Türkiye genelinde toplamda 16 mağazası bulunan Et ve Süt Kurumu'nun (ESK), ilerleyen dönemlerde zam yapma kararı alıp almayacağı büyük bir merak konusu oldu. Tüketiciler, zaten yüksek olan et fiyatlarının daha da artmasından endişe duyuyor.