Et ve Süt Kurumu'ndan Şaşırtıcı Zam Kararı: Kıyma ve Kuşbaşı Fiyatları Uçuşta!

Ankara'da et severler için zor günler başladı. Et ve Süt Kurumu'nun başkentteki şubelerine yaptığı son zam, vatandaşları isyan noktasına getirdi. Kıyma ve kuşbaşı et fiyatlarındaki bu sarsıcı artış, tüketicilerin bütçesini zorlamaya başladı.