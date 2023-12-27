"Et ve Süt Kurumu'ndan Müjdeli Karar: Et Fiyatları İçin Yeni Dönem Başlıyor!"

Et ve Süt Kurumu, paylaştığı açıklamada sığır satışında yeni düzenlemelerin yapıldığını ve başvuruların 27 Aralık 2023 ile 8 Ocak 2024 arasında Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne yapılacağını aktardı.

Açıklamada, kurumun, kırmızı et piyasalarını dengeleme ve düzenleme görevi olduğu anımsatılarak "Bu kapsamda, kırmızı et endüstrisi alanında (şarküteri üretimi yapan) faaliyet gösteren firmalara, etçi ve kombine ırklardan ortalama 700 kilogram canlı ağırlığında kesimlik sığır satışı yapılacaktır." ifadesine yer verildi.