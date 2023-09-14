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Et fiyatları belli oldu! Erzurum et, peynir fiyatları

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Et fiyatları belli oldu! Erzurum et, peynir fiyatları
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etinin kilogramı ortalama 285,78 liradan satıldı. ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları belli oldu...

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etinin kilogramı ortalama 285,78 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg284,00300,00285,78HTS
Kaşar peynirKg251,16251,16251,16HTS
Yağlı peynirKg143,50143,50143,50HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak:Haber Kaynağı

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