Et fiyatları belli oldu! Erzurum et, peynir fiyatları
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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etinin kilogramı ortalama 285,78 liradan satıldı. ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları belli oldu...
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etinin kilogramı ortalama 285,78 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|284,00
|300,00
|285,78
|HTS
|Kaşar peynir
|Kg
|251,16
|251,16
|251,16
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|143,50
|143,50
|143,50
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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