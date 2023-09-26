Esnafa Erken Emeklilik Müjdesi! Kimler Yararlanabilecek?

14 Mayıs seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf ve sanatkarlar için erken emeklilik hakkında önemli bir müjde paylaştı. Bu müjde sonrası esnaf ve sanatkarlar, Bağ-Kur ve SSK arasındaki prim günü eşitleme haberlerini büyük bir ilgiyle takip etmeye başladı. Ancak, 'Hangi esnaf erken emekli olabilir?' sorusunun cevabı beklenirken Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş'tan beklenmedik bir açıklama geldi.

Esnaf ve Sanatkarlar Kimlerdir ve Kimler Erken Emekli Olabilir?

Cumhurbaşkanı'nın açıklamasının ardından, esnaf kategorisine giren bireyler 'Hangi şartlarda erken emeklilik hakkımız olacak?' sorusunun peşine düştü. Ancak İsa Karakaş'tan gelen bilgilere göre, bu avantajdan sadece belirli esnaf kategorisindeki kişiler yararlanabilecek. Bakkal, kıraathane sahipleri, kasap, kuaför gibi küçük işletme sahipleri bu haktan yararlanabilecekken, büyük işletme sahipleri bu haktan mahrum kalacaklar.

Bağ-Kur ve SSK Prim Günü Eşitlemesi Ne Anlama Geliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, küçük esnafın ödemesi gereken prim gün sayısı azaltılacak. Bu sayede Bağ-Kur'lu esnaf, SSK'lılarla eşit şartlara kavuşacak. Mevcut şartlarda Bağ-Kur'luların 9 bin gün prim yatırması gerekirken, bu sayı yeni düzenlemeyle 7 bin 200 güne düşecek. Bu, Bağ-Kur'lular için 5 yıl daha az prim ödeme anlamına geliyor.

Yeni Düzenlemenin Detayları Neler?

Karakaş, yeni düzenlemenin detayları hakkında da bilgi verdi. Bağ-Kur’lunun 9 bin prim günü ile emekli olma şartının 7 bin 200 güne indirilmesiyle, Bağ-Kur'lular 5 yıl daha az prim ödemesi yapacaklar. Ancak bu düzenlemeden yararlanmak için belirli şartların karşılanması gerekiyor.

Erken Emeklilikte Geri Ödeme Durumu

Bu yeni düzenlemeyle 7 bin 200 prim günü yatıran vatandaşlar, fazla yattığı prim günleri için geri ödeme talep edemeyecekler. Karakaş'a göre, SGK uygulamalarında geri ödeme sadece askerlik ya da yurt borçlanması durumlarında yapılabiliyor.

Esnaf ve sanatkarlar için erken emeklilik müjdesi büyük bir heyecan yaratsa da, bu haktan yararlanabilecek kişiler ve şartlar net olarak belirlendi. Erken emeklilikten faydalanabilmek için gerekli şartları ve kriterleri yakından takip etmek büyük önem taşıyor.