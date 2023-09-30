Esnaf ve Sanayiciye Kötü Haber! Elektrik Zammı Onaylandı

Ekim ayı için belirlenen elektrik tarife bilgileri Resmi Gazete'de ilan edildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen tarife, ev kullanıcıları için değişmezken, ticaret ve sanayi alanlarında kullanılan elektrik için yaklaşık olarak %20'lik bir artış gösterdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Açıklamaları ve Tarife Tabloları

EPDK'nin oluşturduğu elektrik tarife tabloları - faaliyet bazlı, nihai tüketiciye yönelik ve yeşil tarife olmak üzere - Resmi Gazete'nin son sayısında kamuoyu ile paylaşıldı. Bu yeni tarife, Ekim'in ilk gününden itibaren yürürlüğe girecek. Ev kullanıcıları için tarife oranlarında bir değişiklik bulunmazken, ticaret ve sanayi sektörleri için elektrik ücretleri yaklaşık %20 oranında artacak.

Ev Kullanıcıları İçin Elektrik Tarife Bilgilendirmesi

Evde kullanım için belirlenen tarife; ilk kademe kullanıcılar için kilovatsaat başına 134,1070 kuruş, üst kademe kullanıcılar içinse kilovatsaat başına 199,1154 kuruş olarak belirlendi ve bu rakamlarda herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Ticarethane ve Sanayi İçin Yeni Elektrik Tarife Detayları

Ticari alanlarda kullanım için belirlenen tarifede, ilk kademede bulunan aboneler için kilovatsaat başı fiyat 279,0395 kuruş olacak. Üst kademe kullanıcıları için belirlenen fiyat ise kilovatsaat başına 370,6589 kuruş olarak açıklandı. Alçak gerilimde sanayi elektriği kullanan aboneler için tarife ise kilovatsaat başı 370,1826 kuruş olarak belirlendi.

Yeşil Tarife Güncellemesi

Yeşil enerji tarifesiyle ilgili yapılan açıklamada, kilovatsaat başına belirlenen fiyatın 312,4942 kuruş olduğu bilgisi paylaşıldı.