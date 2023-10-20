Erken Emekliliği kaçırdım diyenlere müjde! Yeni emeklilik sistemi geliyor

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından, emeklilik aylık bağlama sistemi düzenleniyor. Yeni sistemde geliri düşük olan emekliler için destekleyici kararlar alındı. Emeklilikte yapılacak 2'inci düzenleme ile bekleyenlerin yüzü gülecek. İşte tüm detaylar...

EMEKLİLİKTE YENİ SİSTEM

Sosyal güvenlik çerçevesi büyütülecek ve prim tabanı kuvvetlendirilecek. Yeni sistem ile giriş daha kolay hale gelirken meslek ve gelir gruplarına göre yeni düzenlemeler yapılacak. İşverenlik uygulamasında kolaylık sağlanırken daha yaygın bir şekilde kullanıma açılacak.Emeklilerin gündeminde yer alan aylık bağlama sistemi ise daha fazla kişinin istihdamda yer almasını teşvik ederek, mali yüklerden kurtaracak. Yeni sistemde mali sürdürülebilirliğin oluşması amaçlanarak, emeklilik kriterleri belirlenmesi ve doğuşta beklenen yaşam süresindeki artışa göre uyumlu olarak otomatik ayarlama mekanizmalarına dair çalışmalar yürütülecek.

DÜŞÜK GELİRLİLER İÇİN GELİYOR

Esnaf, sanatkar, çiftçiler ve mevsimlik çalışan gruplarında düşük gelirliler için özel sosyal sigorta programları ayarlanacak. Sistemde yapılan yenilik ile yeni nesil esnek çalışma modelleri ve farklılaşan iş gücü piyasası koşulları uyumlu hale getirilecek.