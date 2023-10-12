  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Erkan, Fed Başkanı Powell ile bir araya geldi

Erkan, Fed Başkanı Powell ile bir araya geldi

Yayınlanma:
Erkan, Fed Başkanı Powell ile bir araya geldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Yıllık Toplantıları kapsamında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Yıllık Toplantıları kapsamında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile bir araya geldi.

TCMB Başkanı Erkan ve Fed Başkanı Powell'ın görüşmesi, Fas'ın Marakeş kentindeki Dünya Bankası Grubu ve IMF Yıllık Toplantıları kapsamında gerçekleştirildi. Görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.

Erkan, Marakeş görüşmeleri kapsamında, Brezilya Merkez Bankası Başkanı Roberto Campos Neto ile de bir araya geldi.

Yatırımcı toplantıları

TCMB Başkanı Erkan, Barclays ve Deutsche Bank'ın organize ettiği yatırımcı toplantılarına da katıldı.

Erkan'ın Marakeş programı; BlackRock, JP Morgan ve Goldman Sachs yatırımcı toplantıları ile devam ediyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

Ekonomi
Bakan Şimşek'ten Ekonomiye İlişkin Önemli Açıklamalar: Türkiye'nin Yeni Dönemi Başlıyor mu?
Bakan Şimşek'ten Ekonomiye İlişkin Önemli Açıklamalar: Türkiye'nin Yeni Dönemi Başlıyor mu?
Ahmet Güleç: Suudi Arabistan'a ihracatımız yüzde 300 arttı
Ahmet Güleç: Suudi Arabistan'a ihracatımız yüzde 300 arttı
Şenay Araç: Fiyatı emlakçı değil mülk sahipleri yükseltiyor
Şenay Araç: Fiyatı emlakçı değil mülk sahipleri yükseltiyor
Koray Holding Halka Arz Sürecini Başlatıyor
Koray Holding Halka Arz Sürecini Başlatıyor
Erdoğan Dul ve Yetim Aylığı Alanlara Müjdeyi Verdi! 3.800 TL Ödeme Yapılacak..
Erdoğan Dul ve Yetim Aylığı Alanlara Müjdeyi Verdi! 3.800 TL Ödeme Yapılacak..
Devlet Bankası TC Kimlik Numarası ile 14.000 TL Nakit Kredi Veriyor..
Devlet Bankası TC Kimlik Numarası ile 14.000 TL Nakit Kredi Veriyor..
Ev Hanımlarına Devletten 6.000 TL Sosyal Yardım: İşte Başvuru Şartları
Ev Hanımlarına Devletten 6.000 TL Sosyal Yardım: İşte Başvuru Şartları