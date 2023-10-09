Erdoğan'ın Sürpriz Açıklaması: Aile ve Gençlik Bankası Ne Zaman Faaliyete Geçiyor? Aile ve Gençlik Bankası Nedir?

2023 seçim döneminde gündeme gelen Aile ve Gençlik Bankası konusu, kamuoyunun yakından takip ettiği bir mesele haline gelmiştir. Bu bankanın evlilik kredisi ve vergisiz cep telefonu gibi vaatlerin hayata geçirilmesi adına kurulması bekleniyor. Ancak pek çok kişi "Aile ve Gençlik Bankası şu an için ne aşamada?" sorusuna yanıt arıyor.

Aile ve Gençlik Bankası Nedir Ne Zaman Kurulacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine Toplantısı'nda Aile ve Gençlik Bankası hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bu projeyi hayata geçirebilmek adına çalışmaların sürdüğünü belirtti. Ayrıca, bu bankanın ekonomik destek sağlamak amacıyla genç çiftlere yönelik olarak kurulmasını planladıklarını da vurguladı.

Bankanın Finansman Kaynakları Nelerdir?

Erdoğan, Aile ve Gençlik Bankası'nın finansman kaynağı olarak doğal gaz, petrol ve madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir bölümünü kullanmayı planladıklarını ifade etti. Bu gelirlerin bankaya aktarılmasıyla birlikte çeşitli projelerin hayata geçirileceğini belirtti.

Aile ve Gençlik Bankası'nın Pilot Uygulamaları

Bankanın gelirleri kesinleşene kadar, bazı pilot uygulamaların başlatılacağına değinen Erdoğan, yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanının öncelikli olarak deprem bölgesinde sunulacağını açıkladı. Bu, genç depremzedelerin ev sahibi olmalarına yardımcı olacak bir adım olarak görülüyor.

Deprem Bölgesine Özel Destek

Ayrıca, 26 Eylül'deki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Gençlik Bankası'nın gelirlerinin tam olarak tesis edilene dek sadece deprem bölgelerinde uygulanacağını vurguladı. Bu uygulama ile deprem bölgesindeki yeni evlenen çiftlere özel faizsiz kredi verilecek.