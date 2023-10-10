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Erdoğan'ın Emeklilik Duyurusu: Kimler, Ne Kadar Ödeme Alacak?

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Erdoğan'ın Emeklilik Duyurusu: Kimler, Ne Kadar Ödeme Alacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikle ilgili son duyurusunu Kabine toplantısının ardından gerçekleştirdi. Aktif çalışma hayatından ayrılmış emeklilere yönelik bu müjde, milyonları ilgilendiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikle ilgili son duyurusunu Kabine toplantısının ardından gerçekleştirdi. Aktif çalışma hayatından ayrılmış emeklilere yönelik bu müjde, milyonları ilgilendiriyor.

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Tek Seferlik Ödeme Detayları

Erdoğan, çalışma hayatından tamamen çekilen emeklilere tek seferlik bir ödeme yapılacağını belirtti. Bu özel destekten aktif olarak çalışmaya devam eden emekliler maalesef faydalanamayacak. Tek seferlik bu ödeme miktarı tam olarak 5000 lira olarak belirlendi.

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Ödemenin Zamanlaması

12 milyonu aşan emekli bu müjdeli haberi dört gözle bekliyor. Kasım ayının ilk haftalarında bu tek seferlik ödemenin hesaplarda olması planlanıyor.

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Dul ve Yetimlere Özel Oranlar

Duyurulan bu özel destek sadece emeklileri değil, aynı zamanda dul ve yetimleri de yakından ilgilendiriyor. Ödeme oranları şu şekilde belirlendi:

  • Dul ve çocuksuz olan bireyler: %75 oranında yararlanacak. Bu da 3750 lira anlamına geliyor.
  • Dul ve en az bir çocuğa sahip olan bireyler: %50 oranında destek alacak. Bu miktar 2500 lira olarak belirlendi.
  • Yetim olan bireyler için: %25 oranında bir ödeme yapılacak. Bu da 1250 lira demek oluyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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