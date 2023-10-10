Erdoğan'dan Flaş Açıklama! Otomotiv ve Gayrimenkulde Fiyat Artışlarına Sebep Olanlar Yandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik büyüme hedeflerinde olumlu bir ilerleme kaydettiğini ifade etti. Bu olumlu yönde ilerleyişin yanı sıra, Erdoğan otomotiv ve gayrimenkul sektörlerinde meydana gelen fiyat artışlarına yönelik atılacak adımları da paylaştı.

Otomotiv Sektörüne Dair Yeni Tedbirler

Erdoğan'ın açıklamalarına göre, otomotiv sektöründe spekülatif fiyat artışları azalmaya başladı. Bu spekülatif artışları engellemek ve otomotiv sektöründeki stokçuluk faaliyetlerini caydırmak adına bir dizi önlem alındı. Haksız fiyatlandırma yapan şirketlere ve bireylere yönelik idari para cezaları uygulandı. Özellikle rekabeti bozan uygulamalara karıştığı tespit edilen 139 şirkete toplamda 2 milyar 105 milyon lira değerinde ceza kesildi.

Gayrimenkul Sektöründe Alınan Yaptırımlar

Gayrimenkul piyasasında da benzer tedbirler alındığını belirten Erdoğan, konut ve kiralık mülklerde fahiş fiyatlandırmaların önüne geçmek için adil ve dürüst fiyatlandırma prensiplerini benimsemeyen kişi veya kuruluşlara ciddi yaptırımların getirileceğini vurguladı. Fiyatlarını haksız bir şekilde yükselten firmaların ağır cezalarla karşı karşıya kalacağını belirten Cumhurbaşkanı, aynı zamanda yanıltıcı reklam ve etiket uygulamalarını sürdüren işletmelere karşı da sıkı denetimlerin devam edeceğini ifade etti. Bu kapsamda, haksız fiyatlandırma yapanlara 215 bin lira değerinde ceza uygulandı.

Vatandaşların Hakları Öncelikli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların haklarını ve ekonomik çıkarlarını koruma adına gereken tüm önlemleri almaya devam edeceklerini belirtti. Hem otomotiv hem de gayrimenkul sektöründeki fiyat artışlarına yönelik alınan bu tedbirlerin, sektörel dengeyi koruma ve tüketicilerin mağdur olmaması adına atılmış önemli adımlar olduğunu vurguladı.