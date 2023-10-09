Erdoğan'dan Açıklama Geldi! Kasım Ayında Emeklilere Özel 5 Bin TL Sürprizi! Devamı Yılbaşında!

Yıl sonuna yaklaşırken emekli maaşlarına dair artış oranı büyük bir ilgiyle bekleniyordu. Milyonlarca emekli vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek olan zammı merakla bekliyordu. Nihayetinde Erdoğan, bu beklenen müjdeli haberi resmi olarak duyurdu ve emekli vatandaşların yüzünü güldürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere Özel Açıklama

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere yönelik mühim bir kararı paylaştı. Erdoğan, bu gelişmenin 20 gün içinde hayata geçirileceğini ifade etti.

Kasım Ayı Emekli Bonusu: 5 Bin TL

Özellikle dikkat çeken bir diğer müjdeli haber ise kasım ayında emekli vatandaşlara tek seferlik olmak üzere 5 bin TL ödeme yapılacağıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu kararı alarak emeklilerimize 5 bin TL'lik bir destek sunmayı uygun gördük. Ancak hem emekli hem de aktif çalışma hayatına devam eden vatandaşlarımızı bu destekten muaf tutuyoruz. Bu ödemelerin toplam maliyeti 61 milyar lirayı buluyor. Kasım ayının ilk haftalarında bu destek emeklilerimizin hesaplarına aktarılacak." şeklinde konuştu.

Yılbaşında Emeklilere Bir Müjde Daha Mi?

Erdoğan, yıl sonunda emeklilere yönelik başka bir müjdeli haberin de olabileceğini belirtti. "Yılbaşında emeklilerimizin mali durumunu yeniden değerlendirip, gereken tüm desteği sunacağımızı belirtmek isterim" dedi. Bu açıklama, emekliler için yeni yılda ne gibi sürprizlerin olabileceği konusunda spekülasyonlara yol açtı.