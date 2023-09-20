Erdoğan Talimat Verdi! Emekliye 7 Gün Sürecek Ödeme Başladı..

Türkiye'de emeklileri sevindirecek bir müjde geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 20-28 Eylül 2023 tarihleri arasında emekli maaşı alanlara özel bir destek ödemesi yapılacak. Bu haber, 17 milyon vatandaşı ilgilendiriyor ve emeklilere ekonomik anlamda rahat bir nefes aldıracak.

Yeni Destek Ödemesi İçin Cumhurbaşkanı Talimat Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilere yönelik yeni destek ödemesi talimatı, devlet bankalarına verilen yetki sonucunda gerçekleşiyor. Bu destek ödemesi, emeklilerin maaşlarına ek olarak, ekonomik sıkıntılarını hafifletmeyi amaçlıyor.

Devlet Destekli Emekli Kredisi

Ayrıca, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan devlet destekli emekli kredisi de devreye girdi. Bu krediye başvurular, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank aracılığıyla yapılabilir. Emekli maaşı alan tüm vatandaşlar, başvuru şartlarını yerine getirerek bu krediden yararlanabilirler. Kredi miktarı 50.000 TL'ye kadar çıkabilirken, vade süresi 36 ay olarak belirlenmiştir.

Emekli Kredisinin Avantajları

Devlet destekli emekli kredisinin önemli avantajları şunlardır:

Düşük Faiz Oranları: Emeklilere sunulan bu kredi düşük faiz oranları ile verilmektedir, bu da geri ödeme koşullarını kolaylaştırır. Masrafsız İşlem: Emekliler için başvuru süreci masrafsızdır, böylece ekstra maliyetlerle karşılaşılmaz. Gelir Belgesi Gerekmeme: Emekliler, gelir belgesi sunmadan bu krediyi kullanabilirler.

Başvuru Kolaylığı

Bu kampanyaya katılmak isteyen emekliler için başvuru oldukça basittir. Şubeye gitmeye gerek yoktur; başvurular mobil bankacılık veya internet bankacılığı aracılığıyla yapılabilir.

Ayrıca, emekliler maaşlarını Ziraat Bankası, Vakıfbank veya Halkbank'a taşıyarak ek promosyon fırsatını da değerlendirebilirler. Bu promosyon ödemeleri tamamen karşılıksız olarak verilmektedir.