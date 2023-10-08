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Erdoğan Sözünü Tutuyor! Ev Kadınlarına Emeklilikte Büyük Sürpriz!

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Erdoğan Sözünü Tutuyor! Ev Kadınlarına Emeklilikte Büyük Sürpriz!
Ev kadınlarının yüzünü güldürecek haber geldi! Uzun süredir beklenen adım sonunda atılıyor ve ev kadınlarına emeklilik fırsatı doğuyor. Bu önemli değişiklik ve daha fazlası için detayları okumaya devam edin.

Ev kadınlarının yüzünü güldürecek haber geldi! Uzun süredir beklenen adım sonunda atılıyor ve ev kadınlarına emeklilik fırsatı doğuyor. Bu önemli değişiklik ve daha fazlası için detayları okumaya devam edin.

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TBMM'nin Yeni Dönem Kararları

1 Ekim'den itibaren TBMM yeni yasama dönemine merhaba dedi. Bu dönem, vatandaşların ekonomik anlamda nefes almasına yönelik birçok kritik kararla damga vurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer aldığı toplantılarda, özellikle kadınların yararlanacağı birçok düzenleme masaya yatırıldı.

Yeni Evlenenlere Faizsiz Kredi Fırsatı

Deprem bölgelerinde yaşayan yeni evlenen çiftler için faizsiz kredi fırsatı sunulacak. Bu kredi teklifi, 24 ay ödemesiz ve toplamda 48 ay vade ile sunuluyor. Çiftler, ilk 2 yıl kredi geri ödemesi yapmayacaklar.

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Emeklilikte Ev Kadınlarına Özel Destek

Ev kadınlarına yönelik emeklilikte yeni bir destek programı hayata geçiriliyor. Yeni düzenlemeye göre, ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birini devlet karşılayacak. Bu özel destek programı, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden finanse edilecek.

Anneler İçin Emeklilik Yaşında Esneklik

Anneler için emeklilik yaşı konusunda yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Ağır iş koşullarında çalışan anneler, çocuk sayısına bağlı olarak prim ve gün indiriminden yararlanacaklar. Bu durum, erken emekliliğe olan yaklaşımı destekleyen bir adım.

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Aile ve Gençlik Bankası'nın Kuruluşu

Yeni yasama döneminde, Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması gündemin en önemli maddelerinden biri. Bu banka, petrol, doğalgaz ve madencilik sektörlerinden elde edilen gelirlerle desteklenecek. Elde edilen bu kaynaklar, genç çiftlere sunulan faizsiz kredi programı gibi alanlarda kullanılacak.

Kaynak:Haber Kaynağı

Ekonomi
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