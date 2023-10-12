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Erdoğan Dul ve Yetim Aylığı Alanlara Müjdeyi Verdi! 3.800 TL Ödeme Yapılacak..

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Erdoğan Dul ve Yetim Aylığı Alanlara Müjdeyi Verdi! 3.800 TL Ödeme Yapılacak..
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı öncesinde emekli, dul, ve yetim aylığı alan vatandaşlara müjdeyi verdi. Kasım ayında yapılacak ek ödeme ile ilgili detaylar haberimizde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere Müjde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında emeklilere yönelik müjdeyi açıkladı. Buna göre, Kasım ayında emeklilere ek bir ödeme yapılacak. Bu ödeme ile emekli, dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar rahat bir nefes alacaklar.

Emeklilere 5 Bin TL İkramiye!

Emekli aylığı alan ve sigortalı bir işte çalışmayan vatandaşlar, Kasım ayında 5 bin TL ikramiye alacaklar. Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle verilecek bu ikramiye, emekliler için önemli bir ek gelir olacak.

Kimler 5 Bin TL Emekli İkramiyesi Alacak?

5 bin TL'lik emekli ikramiyesi, emekli aylığı alan ve sigortalı bir işte çalışmayan vatandaşlara verilecek. Yani 12.2 milyon emekli, bu ikramiyeden faydalanabilecek. Ancak sigortalı bir işte çalışan emekliler bu ikramiyeden yararlanamayacaklar.

Dul ve Yetim Aylığı Alanlar Ne Kadar İkramiye Alacaklar?

Dul ve yetim aylığı alanlar da bu ikramiyeden faydalanabilecekler. İşte bu kapsamda ikramiye alacak olan grupların detayları:

  • Dul, çocuğu olmayanlar: Yüzde 75 payla 3750 TL
  • Dul, çocuğu olanlar: Yüzde 50 payla 2500 TL
  • Yetim çocuklar: Yüzde 25 oranla 1250 TL ikramiye alacaklar.

Kasım Ayında Ödemeler Yapılacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, emekli, dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar Kasım ayında ek ödemelerini alacaklar. Bu ödemeler, Cumhuriyet Bayramı öncesinde vatandaşların bütçesine katkı sağlayacak.

Emekli, dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar için yapılan bu ek ödeme, maddi açıdan rahatlamalarını sağlayacak ve Cumhuriyet Bayramı'nı daha coşkuyla kutlamalarına imkan tanıyacak.

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