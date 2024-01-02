Erdoğan: 2023 Yılı İhracat Rakamlarıyla Cumhuriyet Tarihinin Rekoru Kırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dış politikasını, global bir perspektif ile şekillendirdiğini belirtti. Bu politika, hem bölgesel ilişkileri güçlendirmeyi hem de küresel ticarette etkin bir rol oynamayı hedeflemekte. Ayrıca, bölgedeki kardeş ülkelerle olan tarihi ve kültürel bağların korunması ve güçlendirilmesi de bu stratejinin önemli bir parçası.

İhracat ve Ekonomik Büyüme

Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik büyümesini ve istihdamı artırmak için üretim ve ihracat alanlarında çeşitli politikalar uyguladığını vurguladı. Ayrıca, enflasyonu tek haneli rakamlara indirme hedefi de gündemde. Bu hedefe ulaşmak için çeşitli ekonomik reformlar ve politikalar hayata geçirilecek.

Dış Ticaretteki Son Gelişmeler ve Hedefler

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin dış ticaret açığının ve cari işlemler açığının son 5 aydır sürekli düştüğünü belirtti. Bu gelişme, Türkiye ekonomisinin dengelenmesi ve istikrar kazanması açısından önem taşıyor. Erdoğan, 2023 yılında mal ve hizmet ihracatçılarına 11,6 milyar lira destek sağlandığını ve 2024 yılında bu desteğin iki katına çıkarılacağını ifade etti.

Türkiye'nin Küresel İhracat Hedefleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefi, Türk ürünlerinin dünya genelinde tanınmasını ve Türk ihracatçılarının her ülkeye ulaşmasını sağlamak. Bu doğrultuda, mevcut desteklerin güçlendirilmesi ve ihracatçılara yeni destek paketleri sunulması planlanıyor.