EPDK ve ELDER başarılı girişimcileri ödüllendirdi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Arı Teknokent bünyesindeki İTÜ Çekirdek tarafından her yıl düzenlenen ve yeni girişimlerin en iyilerinin ödül ve yatırımlarla buluşturulduğu Big Bang Start-up Challenge yarışması ‘Rise Together’ (Birlikte Yükselin) mottosuyla bu yıl online olarak gerçekleştirildi. Yarışmada enerji alanında başarılı görülen girişimcilere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği – ELDER tarafından, toplam 100 bin TL ödül desteğinde bulunuldu. Girişimcilere ödülleri, EPDK Tarifeler Daire Başkanı Nedim Korkutata ve ELDER Genel Direktörü Özge Özden online olarak takdim etti.

“GİRİŞİMCİLER SEKTÖRLE BİRLİKTE ÇALIŞMALI”

EPDK Tarifeler Dairesi Başkanı Nedim Korkutata, 2011-2014 döneminde yapılan düzenlemelerle, elektrik dağıtım şirketlerinin bütçelerinin içindeki Ar-Ge payını yüzde 1’den yüzde 2’ye yükselttiklerini bunun da 400 milyon TL’ye tekabül ettiğini söyledi. Sektörün geleceği konusunda fikirleri olan tüm girişimcileri elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerine başvurmaya davet eden Korkutata, sözlerini şöyle sürdürdü. “2020-2025 döneminde Ar-Ge ile ilgili mevzuat değişiklikleri yaptık. Milli akıllı sayaç ve yerli yazılımlarla ilgili, sektörün yürüttüğü çeşitli projelere destek verdik. Önümüzdeki süreçte, elektrik dağıtım şirketlerinin satın almalarında yerli ürünleri teşvik edecek bir takım düzenlemeler yapmayı planlıyoruz. EPDK olarak enerji piyasalarında yerli ürünleri yüzde yüz destekliyoruz. Tüm girişimcilerimizi ve parlak beyinleri sektörümüzle birlikte çalışmaya davet ediyoruz.”

“İNOVASYON ÇALIŞMALARINI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

ELDER Genel Direktörü Özge Özden, sektörünün her noktasında deneyimlenen teknolojik gelişimin; elektrifikasyon, yerelleşme, dijitalleşme ve dekarbonizasyon gibi dönüşümleri hayatın birer parçası haline getirdiğine vurgu yaptı. Bu alanlardaki girişimleri ve inovasyon çalışmalarını sektör olarak yakından takip ettiklerini ve Türkiye’nin bu alanda ciddi bir potansiyeli olduğunu dile getiren Özden, devlet kurumları ve özel sektörün kaynaklarını bu doğrultuda mobilize ettiklerini kaydetti. Özden şöyle konuştu: “ELDER olarak gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformlarda proaktif yenilikçilik vizyonumuz çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımızda desteklerini esirgemeyen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumumuza, sektörümüze ve girişimcilerimize sağladıkları değerli katkıları için teşekkür ediyoruz.”

EPDK ve ELDER’DEN ÖDÜL ALAN GİRİŞİMCİLER

İTÜ Çekirdek’e bu yıl aralarında Arnavutluk, Azerbaycan, Hindistan, İran, Karadağ, Kosova, Lübnan, Makedonya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Romanya, Sırbistan ve Tunus’un da yer aldığı 20 farklı ülkeden ve Türkiye’nin 81 farklı şehrinden binlerce başvuru alındı ve 3 Aralık’ta Big Bang Start-up Challenge’ın sanal sahnesine çıkacak olan 20 teknoloji girişimi belirlendi. Big Bang Start-up Challenge yarışma sında EPDK’nin ve ELDER’in ödüllerine hak kazanan girişimciler şunlar oldu:

Airsqreen: Dünyadaki tüm dijital billboard’lara bağlanarak, reklamverenlerin istedikleri ekranlarda kolayca reklam yapabilmesini sağlıyor.

Algae Biodiesel: Küresel ısınmayı azaltmak için atık suları ve baca gazlarını arıtarak mikroalglerden biyoyakıt ve kimyasal üretimi yapıyor.