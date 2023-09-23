EPDK, BOTAŞ'a Borcu Olan Üç Şehiriçi Dağıtım Şirketine Süre Tanıdı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 21 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği rutin toplantısında, BOTAŞ'a olan borçları yığılan üç farklı şehiriçi doğalgaz dağıtım şirketini masaya yatırdı. Bu kritik toplantıdan, doğalgaz sektöründeki dengeleri sarsacak ve önemli değişikliklere yol açacak bir kararın alındığı öğrenildi.

Borcu Olan Şirketler ve Verilen Süre

HalkTV muhabiri Olcay Aydilek'in aktardığına göre, EPDK Çorlu, İnegöl ve Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren ve sırasıyla ÇORDAŞ, İNGAZ ve ARMADAŞ olarak bilinen şirketlere, BOTAŞ'a karşı yüklü miktarda birikmiş borçlarını ödemeleri için 26 Eylül Salı gününe kadar süre tanıdı.

Ödenmeyen Borçların Sonuçları

Peki, bu şirketler belirtilen süre zarfında borçlarını ödemezlerse ne olacak? EPDK'nın gündemine, şirketlerin yönetimine el koymak gibi ciddi bir adım gelebilir. Zira, söz konusu şirketlerin BOTAŞ'a olan borcu on milyonlarca lira seviyelerine ulaşmış durumda.

EPDK'nın Önceki Uygulamaları

Bu tür bir durum EPDK için yeni değil; kurum daha önce de bir şehiriçi elektrik dağıtım şirketinin yönetimine, finansal yapılarında yaşanan bozulma sebebiyle el koymuş ve şirket daha sonrasında farklı bir gruba satılmıştı.

Alt Başlık: BOTAŞ'ın Hukuki Adımları

Bir yandan da BOTAŞ, alacaklarını tahsil edebilmek için hukuki yolları kullanmayı ihmal etmiyor. Yani, borcu olan şirketler sadece EPDK'nın değil, aynı zamanda BOTAŞ'ın da radarında.

Bu tür borç meseleleri, doğalgaz dağıtım sektörü için ciddi sonuçlar doğurabilir. EPDK'nın aldığı son karar, sektördeki dengeleri etkileyecek nitelikte. Şirketlerin borçlarını zamanında ödemeleri, finansal sağlamlıkları için olduğu kadar sektörün geleceği için de kritik önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde bu konu hakkında daha fazla gelişme yaşanması bekleniyor. Şirketlerin nasıl bir yol izleyeceği ve EPDK'nın bu konudaki tavrı merakla bekleniyor.