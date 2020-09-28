ENHANCER GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ BAŞLIYOR

BAŞVURU SÜRESİ 2 EKİM’DE SONA ERİYOR

2 Ekim’de sona erecek online eğitim kayıt başvuruları için link üzerinden formun doldurulması yeterli olacak. “Girişimcilik Kavramları ve Türleri”, “Fikir Geliştirme”, “Takım Kurma”, “İş Modeli Geliştirme”, “Müşteri Analizi”, “Finansal Farkındalık”, “İş Modelinden İş Planına Geçiş” ve “Sunum Teknikleri” gibi çeşitli konuları içeren online eğitimler 6 Ekim’de başlayacak.

BAŞLANGIÇ HİBELERİ

Girişimcilik eğitimlerini desteklemek için tasarlanan hibelerden yararlanmak isteyen girişimci adayları eğitimlerin ardından başlatılması hedeflenen hibe çağrısına başvuruda bulunabilecekler. Yapılacak değerlendirme oturumlarının ardından iş planları başarılı bulunanlar 1000-5000 Avro arasında hibelerle desteklenecek.

PROJE HAKKINDA

ENHANCER Projesi; Türkiye’de geçici koruma sağlanan Suriyeliler ve ev sahibi topluluklar arasında potansiyel girişimcilerin ileri seviyelerde beceriler kazanması, iş bağlantılarının geliştirilmesi, politika koordinasyonunun iyileştirilmesi ve sosyo-ekonomik uyum için ulusal, bölgesel ve yerel aktörlerin katılımı dâhil olmak üzere çeşitli pratik sonuçları hedefliyor. Proje ile geçici koruma sağlanan Suriyelilerin girişimcilik ekosisteminde konumlandırılması mümkün kılınarak, bu konuda ev sahibi toplulukların kapasitesi güçlendirilmeye çalışılacak.