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Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 9,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz

TCMB Başkanı Ağbal: "Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 9,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Ekim Enflasyon Raporu'nda öngörülen enflasyon tahminlerini korumuş olduk" dedi.

Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 9,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz

TCMB Başkanı Ağbal, "Döviz kurlarında son aylardaki düşüş, enflasyon üzerindeki kur kaynaklı etkilerin azalacağını göstermektedir." dedi.

Ağbal, şunları kaydetti:

"Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 9,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Ekim Enflasyon Raporu'nda öngörülen enflasyon tahminlerini korumuş olduk. 2022 yılında enflasyonun yüzde 7 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz."

TCMB Başkanı Ağbal, "(Enflasyon) Yüzde 5 hedefine varmak amacıyla Para Politikası Kurulu, elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir." diye konuştu.

Ağbal, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında orta vadeli hedef patikasından sapma riskine işaret etmesi durumunda önden ilave sıkılaştırmanın kararlılıkla yapılacağını belirtti.

TCMB Başkanı Ağbal, "Paylaştığımız tahmin patikası içinde yüzde 5 hedefine 2023 sonunda ancak ulaşabiliyoruz. Bu hedefe varmak amacıyla 2021 yılında enflasyon hedeflemesi rejimini tüm unsurlarıyla kararlı şekilde uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

"Gıda enflasyonum önemli bir risk oluşturmaya devam ediyor"

Gıda enflasyonunun, 2021 yılı enflasyon gerçekleşmesi üzerinde önemli bir risk oluşturmaya devam ettiğini belirten Ağbal, şöyle devam etti:

"Türkiye'de fiyat istikrarını sağlayacaksak bütün ekonomideki karar alıcıların ileriye dönük enflasyonist beklentileri ve fiyatlama davranışlarının fiyat istikrarına katkı yapacak şekilde şekillenmesi lazım." 

TCMB Başkanı Ağbal, "Önümüzdeki Para Politikası Kurulu kararlarında da kurduğumuz güçlü iletişimi devam ettireceğiz." diye belirtti.

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