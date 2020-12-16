Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" tanıtım toplantısında sunum yaptığı sununda, "Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme, istihdam ve toplumsal refahın ön koşuludur." diye konuştu.

Ağbal, "Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalıdır. TCMB olarak biz bu amaca yürekten inanıyoruz ve enflasyonu düşürmekte kararlıyız." dedi.

TCMB Başkanı Ağbal, "Hedeflerimize ulaşmak için şartların gerekli kılması halinde politika duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Ağbal, TCMB'nin kurların düzeyini ya da yönünü belirleme amaçlı döviz alım ya da satım işlemi yapmayacağını belirtti.

"Para politikası 2021 yılında sade ve anlaşılır bir çerçevede oluşturulacak ve uygulanacaktır." diyen Ağbal şunları kaydetti:

"Dalgalı kur rejimi devam edecek, kurlar serbest piyasa koşullarında arz ve talep dengesine göre oluşacaktır. TCMB'nin nominal ya da reel bir kur hedefi bulunmamaktadır."

Ağbal, "Enflasyonun ekonomimizi ve ülkemizi etkilediği maliyetler konusunda farkındalığın artırılması ve enflasyon hedeflerinin bütün paydaşlarca sahiplenilmesini önemli görüyoruz." dedi.

"Hükumetle birlikte belirlenen yüzde 5 enflasyon hedefine bağlıyız"

Ağbal, şöyle devam etti:

"Hükumetle birlikte belirlenen yüzde 5 enflasyon hedefine bağlıyız. Bununla ilgili 2023 yılı itibarıyla bütün merkez bankası araçlarını kararlı bir şekilde kullanarak güçlü bir politika koordinasyonu içinde bu hedefi yakalamak için olağanüstü bir çaba sarfedeceğiz."