Enflasyonla Mücadelede Kararlı Adım: TCMB'den Yeni Rota!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın son açıklamalarına göre, banka, enflasyonla mücadelede parasal sıkılığı koruma konusunda kararlı bir tutum sergiliyor. 2024 yıl sonu için belirlenen yüzde 36'lık enflasyon tahmini, orta vadeli bir perspektifte iyileşme göstererek, 2025 ve 2026 yıllarında sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyelerine düşmesi bekleniyor. Bu tahminler, bankanın önceki raporlarında da benzer şekilde korunmuş olup, enflasyonun orta vadede yüzde 5 hedefine istikrarlı bir şekilde yaklaşması hedeflenmektedir.

Enflasyon Tahminlerindeki Denge Unsurları

Karahan'ın ifadelerine göre, 2024 yılı enflasyon tahmininin korunmasında birçok faktör etkili olmuştur. Ücret ayarlamaları ve kamu harcamalarındaki artış, iç talepte beklenen dengelenme süreci ve sıkı para ile maliye politikalarının koordinasyonu, bu denge unsurlarından bazılarıdır. Ancak, bu unsurların yanı sıra, birim iş gücü maliyetlerindeki artış ve gıda fiyatları ile Türk lirası cinsinden ithalat fiyatlarındaki güncellemeler, enflasyon tahminlerini yukarı yönlü etkilemişlerdir.

Parasal Sıkılığın Fiyatlama Davranışlarına Etkisi

TCMB'nin parasal sıkılık politikasının, fiyatlama davranışları üzerinde beklenenden daha güçlü bir etki yarattığı gözlemlenmiştir. Bu durum, politika duruşunun, ara hedefler doğrultusunda, daha uzun süre korunmasının enflasyonun ana eğilimine olumlu yansıyacağını işaret etmektedir. Karahan'ın belirttiği üzere, bu unsurların toplam etkisi, enflasyon tahminlerini 3,2 puan düşürücü yönde etkilemiştir, bu da TCMB'nin enflasyonla mücadeledeki etkinliğinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Dezenflasyon Sürecine Girilmesi

Karahan'ın öngörülerine göre, 2024 yılının Mayıs ayı itibarıyla Türkiye ekonomisi, dezenflasyon sürecine girecek. Bu süreç, enflasyon oranlarının düşüş eğilimi göstermesi ve ekonomik istikrarın sağlanması anlamına gelir. Bu sürecin başarılı bir şekilde yönetilmesi, TCMB'nin orta ve uzun vadeli enflasyon hedeflerine ulaşmasında kritik öneme sahiptir.

TCMB Başkanı Karahan enflasyon ve para politikasına ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yılın ilk yarısında, mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyonun ortalama olarak yüzde 4'ün altında, ocak hariç ise yüzde 3 civarında seyredeceğini öngörüyoruz. Enflasyonun tepe noktasına ulaşacağı mayıs sonuna kadar, ocak ayında olduğu gibi bazı geçici etkiler görülecektir. Mayıs sonrasında, yıllık manşet enflasyonda hızlı bir düşüş göreceğimiz, dezenflasyon dönemine gireceğiz. Bu dönemde olumlu yöndeki baz etkileri ve daha önemlisi enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün devamı etkili olacaktır. Bu süreçte, iç talepteki dengelenmenin devamı, ücret güncellemelerinin tamamlanmış olması ve manşet enflasyondaki düşüşün beklentilerde oluşturacağı ilave iyileşme önemli rol oynayacaktır. Böylelikle, mevsimsellikten arındırılmış ortalama aylık enflasyonun önce yüzde 2,5'in altına, yılın son çeyreğinde ise yüzde 1,5 civarına gerileyeceğini öngörüyoruz."

Karahan, hizmetlerdeki katılığın da süreç içerisinde çözülmesi ve parasal duruşun hedeflerle uyumlu şekilde yönetilmeye devam edilmesiyle enflasyonun ana eğiliminde tarihsel ortalamalara gerileme sürecinin 2025'te de devam edeceğini belirtti.

Görevlerinin ve amaçlarının enflasyonu hedefledikleri patikada düşürmek olduğuna işaret eden Karahan, "İç talepte dengelenme sürecini, kredilerdeki normalleşmeyi, Türk lirasına geçişi ve bunlarla birlikte fiyatlama davranışlarında iyileşmeyi parasal aktarım mekanizması içinde bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Güçlü parasal sıkılaştırmamızla birlikte, bir önceki Enflasyon Raporu'na kıyasla enflasyonun ana eğilimi, kredi büyümesi, altın ve tüketim malı ithalatı büyümesi, öngörülerimizle uyumlu ve belirgin şekilde gerilemiştir." diye konuştu.

Karahan, Türk lirası mevduata geçiş sürecinin de tasarlandığı biçimde gerçekleştiğinin altını çizerek, mevcut sıkılık düzeyinin ve mevcut araçların söz konusu gelişmelerin öngörüldüğü şekilde devamını sağlayabilecek güçte olduğunu söyledi.

Karahan, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede, politika faizinin mevcut seviyesini, enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdüreceğiz. Mevduat faizi ve kredi arzı tarafında, parasal aktarımı zayıflatan oynaklıklara izin vermeyeceğiz. Bu çerçevede, likidite sterilizasyonuna ön alıcı bir anlayışla ve güçlü şekilde devam edeceğiz. Enflasyon görünümü üzerinde belirgin bir bozulma öngörülmesi durumunda ise parasal sıkılık gözden geçirilecektir."

"Parasal sıkılığı korumakta kararlıyız"

TCMB Başkanı Karahan, "Enflasyon hedefimizle uyumlu seviyeye gerileyene kadar parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

"Politika faizinin ocakta ulaştığı seviye ve attığımız destekleyici adımlarla dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılığa ulaştık." diyen, Karahan, "2024, 2025, 2026 yıl sonu enflasyon tahmini önceki rapordaki haliyle korundu. 2024 yıl sonu yüzde 36, 2025 yıl sonu ise yüzde 14 olarak tahmin edilmiştir." şeklinde konuştu.

"Politika faizinin mevcut seviyesi gerektiği müddetçe sürdürülecek"

Fatih Karahan, "Politika faizinin mevcut seviyesi gerektiği müddetçe sürdürülecek. Enflasyonun, tahmin aralığına yakınsaması gözlemlenecek." diyerek, "Mayıs sonrasında, yıllık manşet enflasyonda hızlı düşüş göreceğimiz dezenflasyon dönemine gireceğiz." ifadesini kullandı.