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Enflasyon Raporu 28 Ocak'ta açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, "Enflasyon Raporu 2021-I"in tanıtımı amacıyla 28 Ocak Perşembe basın bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Enflasyon Raporu 28 Ocak'ta açıklanacak

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Ağbal, "Enflasyon Raporu 2021-I"in tanıtımı amacıyla 28 Ocak Perşembe günü saat 10.30'da bir basın bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında toplantı sanal ortamda gerçekleştirilecek.

Toplantı bankanın internet sitesinde, resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.

"Enflasyon Raporu 2020-IV" toplantısında enflasyonun, 2021 sonunda yüzde 7,1 ile yüzde 11,7 aralığında (orta noktası yüzde 9,4) gerçekleşeceği öngörülmüştü.

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