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Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon temmuzda yüzde 0,58 artarken, yıllık bazda yüzde 11,76 oldu.

Enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 0,58, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,02 artış gösterdi.Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,76, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 8,33 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuz ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,51, yurt içi üretici fiyatları yüzde 6,81 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,58, Yİ-ÜFE yüzde 1,02 artış gösterdi.

TÜFE, temmuzda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,37, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,76 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 7,98, geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 8,33 arttı.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,82 olmuştu.

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