Enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık bazda yüzde 2,98, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 8,76 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 73,50, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 132,16 olarak kaydedildi.

EKONOMİ 03.06.2022, 11:04
Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mayıs ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 39,33, yurt içi üretici fiyatları yüzde 80,38 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 2,98, Yİ-ÜFE yüzde 8,76 yükseldi.

TÜFE, mayısta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 35,64, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 73,50 artış kaydetti.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 51,43, geçen yılın mayıs ayına kıyasla yüzde 132,16 arttı.

Yİ-ÜFE, mayısta yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 133,49 arttı

Yİ-ÜFE, mayısta bir önceki aya göre yüzde 8,76, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 51,43, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 132,16 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 80,38 artış gösterdi.

Sanayinin 4 sektörünün mayısta yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 133,49, imalatta yüzde 115,18, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 360,30 ve su temininde yüzde 70,02 artış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 6,22, imalatta yüzde 5,46, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 38,49 ve su temininde yüzde 4,70 yükseliş görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 122,21, dayanıklı tüketim malında yüzde 83,41, dayanıksız tüketim malında yüzde 106,82, enerjide yüzde 300,16 ve sermaye malında yüzde 79,08 artış yaşandı.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 4,99, dayanıklı tüketim malında yüzde 3,57, dayanıksız tüketim malında yüzde 7,06, enerjide yüzde 27,65 ve sermaye malında yüzde 4,11 artış gerçekleştiği kayıtlara geçti.

Yıllık en düşük artış yüzde 43,79 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 44,33 ile giyim eşyası, yüzde 59,38 ile diğer ulaşım araçları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 360,30, ham petrol ve doğal gaz yüzde 250,13, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 246,09 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en düşük artış, yüzde 0,97 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 1,33 ile metal cevherleri, yüzde 1,64 ile diğer ulaşım araçları alt sektörlerinde oldu. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 38,49, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 11, içecekler yüzde 10,87 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

Mayısta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 107,62 ile ulaştırma grubunda oldu

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, mayısta bir önceki aya göre yüzde 2,98, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 35,64, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 73,5 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 39,33 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla mayısta en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,41 ile eğitim, yüzde 1,49 ile haberleşme ve yüzde 1,61 ile sağlık oldu.

Mayısta artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla yüzde 6,53 ile alkollü içkiler ve tütün, yüzde 6,15 ile eğlence ve kültür, yüzde 5,47 ile lokanta ve oteller olarak kaydedildi.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en düşük artış yüzde 19,81 ile haberleşme, yüzde 27,48 ile eğitim, yüzde 29,8 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 37,74 ile sağlık grubunda görüldü.

Mayıs 2021'e göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla yüzde 107,62 ile ulaştırma, yüzde 91,63 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 82,08 ile ev eşyası olarak belirlendi.

Mayıs 2022'de, endekste kapsanan 144 temel başlıktan, 9 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 130 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayısta TÜFE'nin yüzde 5,49 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre mayısta yıllık enflasyonun yüzde 77,72'e yükseleceği hesaplanmıştı.

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