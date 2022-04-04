Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mart ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 29,88, yurt içi üretici fiyatları yüzde 64,3 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 5,46, Yİ-ÜFE yüzde 9,19 yükseldi. TÜFE, martta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 22,81, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 61,14 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 29,31, geçen yılın mart ayına kıyasla yüzde 114,97 arttı.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında TÜFE'nin yüzde 5,34 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre martta yıllık enflasyonun yüzde 60,95'e yükseleceği hesaplanmıştı.

Martta fiyatı en fazla artan ürün motorin, en çok düşen kabak oldu

Tüketici fiyatları bazında martta en fazla fiyat artışı yüzde 32,67 ile motorinde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 23,26 ile kabakta görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, motorindeki fiyat artışını yüzde 24,41 ile benzin, yüzde 23,47 ile kömür, yüzde 20,56 ile kuru soğan ücreti izledi.

Martta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 20,01 ile şehirler arası otobüs ücreti, yüzde 17,51 ile kıvırcık, yüzde 17,1 ile beyaz lahana, yüzde 16,36 ile portakal, yüzde 15,54 ile mantar, yüzde 14,95 ile kuzu eti ve yüzde 14,88 ile tavuk eti yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 23,26 ile kabakta oldu. Bunu yüzde 9,91 ile domates, yüzde 9,7 ile elektrik ücreti, yüzde 8,73 ile ıspanak, yüzde 7,89 ile kadın kazağı takip etti.

Yİ-ÜFE, martta yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 110,36, imalatta yüzde 106,55 arttı

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) mart ayında yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 110,36, imalatta yüzde 106,55, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 228,94 ve su temininde yüzde 42,34 artış oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE, martta bir önceki aya göre yüzde 9,19, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 29,31, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 114,97 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 64,3 artış gösterdi.

Sanayinin 4 sektörünün martta yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 110,36, imalatta yüzde 106,55, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 228,94 ve su temininde yüzde 42,34 artış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 9,08, imalatta yüzde 8,92, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 11,85 ve su temininde yüzde 6,88 yükseliş görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 122,92, dayanıklı tüketim malında yüzde 75,85, dayanıksız tüketim malında yüzde 79,70, enerjide yüzde 214,87 ve sermaye malında yüzde 76,55 artış yaşandı.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 8,86, dayanıklı tüketim malında yüzde 5,65, dayanıksız tüketim malında yüzde 8,59, enerjide yüzde 15,62 ve sermaye malında yüzde 5,4 artış gerçekleştiği kayıtlara geçti.

Yıllık en düşük artış yüzde 38,82 ile giyim eşyası, yüzde 42,34 ile su ve suyun arıtılması ve dağıtılması, yüzde 43,17 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 256,44, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 228,94, ham petrol ve doğal gaz yüzde 221,04 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en düşük artış, yüzde 1,14 ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 2,96 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 3,03 ile kömür ve linyit alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 35,99, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 14,40, ana metaller yüzde 12,09 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kaydedildi.

TÜFE'de ana harcama gruplarında martta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 99,12 ile ulaştırmada görüldü

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında martta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 99,12 ile ulaştırma grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, martta bir önceki aya göre yüzde 5,46, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 22,81, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 29,88 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla martta en az artış gösteren ana gruplar yüzde 1,78 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 1,84 ile konut ve yüzde 2,78 ile eğlence ve kültür oldu.

Martta artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 13,29 ile ulaştırma, yüzde 6,55 ile eğitim, yüzde 6,04 ile lokanta ve oteller olarak kaydedildi.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en düşük artış yüzde 15,08 ile haberleşme, yüzde 26,73 ile eğitim, yüzde 26,95 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 34,95 ile sağlık grubunda görüldü.

Mart 2021'e göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 99,12 ile ulaştırma, yüzde 70,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 69,26 ile ev eşyası olarak belirlendi.

Mart'ta endekste kapsanan 409 maddeden, 69 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 27 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 313 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, martta aylık bazda en az yükseliş yüzde 4,24 ile "İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Yıllık bazda ise en yüksek artış, yüzde 63,96 ile "Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.