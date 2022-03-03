Enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi şubatta aylık bazda yüzde 4,81, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 7,22 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 54,44, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 105,01 olarak kaydedildi.

EKONOMİ 03.03.2022, 11:51
Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, şubat ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 25,98, yurt içi üretici fiyatları yüzde 56,83 arttı.

Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 4,81, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 7,22 yükseldi.

TÜFE, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,44, Yİ-ÜFE ise yüzde 105,01 artış gösterdi.

Aralık 2021'de yıllık enflasyon yüzde 48,69 olarak kayıtlara geçmişti.

Yİ-ÜFE, şubatta yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 98,7 arttı

Yİ-ÜFE, Şubat 2022'de bir önceki aya göre yüzde 7,22, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 18,43, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 105,01 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 56,83 artış gösterdi.

Sanayinin 4 sektörünün şubatta yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 98,7, imalatta yüzde 97,86, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 202,51 ve su temininde yüzde 33,73 artış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 6,39, imalatta yüzde 5,6, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 24,66 ve su temininde yüzde 7,37 yükseliş oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 115,13, dayanıklı tüketim malında yüzde 69,2, dayanıksız tüketim malında yüzde 70, enerjide yüzde 188,47 ve sermaye malında yüzde 71,9 artış yaşandı.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 5,33, dayanıklı tüketim malında yüzde 7,66, dayanıksız tüketim malında yüzde 5,38, enerjide yüzde 19,98 ve sermaye malında yüzde 4,79 artış görüldü.

Yıllık en düşük artış yüzde 33,73 ile su ve suyun arıtılması ve dağıtılması ürünlerinde gerçekleşti. Bunu yüzde 34,41 ile giyim eşyası, yüzde 37,68 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları alt sektörleri izledi. Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz yüzde 213,67, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı yüzde 202,51 ve kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 198,88 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en düşük artış, yüzde 1,2 ile tütün ürünleri, yüzde 2,82 ile giyim eşyası, yüzde 2,9 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler alt sektörlerinde gerçekleşti. Öte yandan, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı yüzde 24,66, ham petrol ve doğal gaz yüzde 20,52 ve temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 17,63 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayda geçti.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan 23 ekonomist, şubatta Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4,14 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre şubatta yıllık enflasyonun yüzde 53,45'e çıkacağı hesaplanmıştı.

Şubatta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 75,75 ile ulaştırma grubunda oldu

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,81, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,44 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,98 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla şubatta aylık bazda artışın en yüksek olduğu gruplar yüzde 8,41 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 7 ile ev eşyası, yüzde 6,39 ile sağlık oldu.

Şubatta aylık bazda en az artış gösteren ana gruplar ise yüzde 0,30 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 0,44 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 1,49 ile konut olarak kaydedildi.

- Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 75,75 ile ulaştırma, yüzde 64,83 ile ev eşyası, yüzde 64,47 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü.

Şubat 2021'e göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 11,89 ile haberleşme, yüzde 22,24 ile eğitim, yüzde 26,87 ile giyim ve ayakkabı olarak belirlendi.

Şubatta, endekste kapsanan 409 maddeden 53'ünün ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken 24 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı, 332 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Şubatta yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, şubatta İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2'nci düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 5,67 ile "Antalya, Isparta, Burdur" bölgesinde oldu.

12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış ise yüzde 29,33 ile "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 61,96 ile yine "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" bölgesinde kaydedilirken bu bölgeyi yüzde 61,54 ile "Kastamonu, Çankırı, Sinop" ve yüzde 61,08 ile "Samsun, Tokat, Çorum, Amasya" bölgeleri izledi.

En düşük fiyat artışı ise yüzde 51,5 ile "İzmir" bölgesinde hesaplandı.

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