Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuz ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,15, yurt içi üretici fiyatları yüzde 28,47 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,8, Yİ-ÜFE yüzde 2,46 artış kaydetti.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,41, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,95 yükseldi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise Aralık 2020'ye göre yüzde 25,05, geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 44,92 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,46, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,92 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 28,47 yükseldi.

Sanayinin 4 sektörünün temmuzda yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 34,35, imalatta yüzde 47,86, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 15,1, su temininde yüzde 28,34 artış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,35, imalatta yüzde 2,37, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 3,03, su temininde yüzde 3,54 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 57,23, dayanıklı tüketim malında yüzde 31,58, dayanıksız tüketim malında yüzde 31,44, enerjide yüzde 42,42, sermaye malında yüzde 31,38 artış yaşandı.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 2,46, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,03, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,27, enerjide yüzde 4,12, sermaye malında yüzde 1,01 artış kayıtlara geçti.

Yıllık en düşük artış yüzde 11,51 ile giyim eşyası, yüzde 13,86 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 15,1 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı olarak gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz yüzde 120,24, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 110,98, ana metaller yüzde 108,5 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık azalış, yüzde 0,47 ile metal cevherleri, yüzde 0,26 ile diğer ulaşım araçları alt sektörlerinde gerçekleşti. Ham petrol ve doğal gaz yüzde 9,33, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 6,58, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 5,31 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayda geçti.

TÜFE, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,8, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,41, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,95 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,15 arttı.

Ana harcama grupları itibarıyla temmuzda, aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 5,07 ile konut, yüzde 2,77 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 2,72 ile lokanta ve oteller oldu.

Temmuzda aylık bazda düşüş gösteren gruplar ise yüzde 2,13 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 0,06 ile ev eşyası olarak kayıtlara geçti. En az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,02 alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 0,12 ile haberleşme olarak belirlendi.

Yıllık değişimler

TÜFE'de ana harcama gruplarında temmuzda yıllık bazda en yüksek artış yüzde 24,92 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü. Bunu yüzde 24,62 ile ulaştırma, yüzde 22,7 ile ev eşyası izledi.

Temmuzda 2020'ye göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 1,8 ile alkollü içecekler ve tütün grubu, yüzde 4,41 ile haberleşme, yüzde 8,54 ile giyim ve ayakkabı olarak belirlendi.

Temmuzda endekste kapsanan 415 maddeden, 81 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 50 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 284 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Temmuz ayında İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,48 ile "Gaziantep, Adıyaman, Kilis" bölgesinde oldu.

12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 16,8 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 22,34 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 21,45 ile "Antalya, Isparta, Burdur" ve yüzde 20,81 ile "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" bölgeleri izledi.

Geçen yılın temmuz ayına göre en düşük fiyat artışı ise yüzde 17,35 ile "Van, Muş, Bitlis, Hakkari" bölgesinde hesaplandı.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,62 olmuştu. Bu ortalamaya göre bir önceki ay yüzde 17,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 18,74'e çıkacağı hesaplanmıştı.