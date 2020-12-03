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Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken, yıllık bazda yüzde 14,03 oldu.

Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,04, yurt içi üretici fiyatları yüzde 10,69 arttı.

Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,3, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,08 artış kaydetti. TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13,19, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,03 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 22,26, geçen yılın kasım ayına göre yüzde 23,11 artış gösterdi.

Verilere göre Yİ-ÜFE, kasımda bir önceki aya göre yüzde 4,08, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,26, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,11 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 10,69 artış gösterdi.

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