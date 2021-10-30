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Enez Deniz Gümrük Kapısı bölge ekonomisi ve turizmine katkı sağlayacak

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı Edirne'de, kara ve demir yolu gümrük kapılarının ardından Enez ilçesinde yapılan deniz gümrük kapısının ülke ekonomisine ve turizme önemli ölçüde katkı sağlaması bekleniyor.

Enez Deniz Gümrük Kapısı bölge ekonomisi ve turizmine katkı sağlayacak

Edirne İş İnsanları Derneğince düzenlenen, Saros Körfezi ve çevresinin ekonomik, turizm ve tarımsal potansiyelinin ele alındığı "2. Saros Ekonomi Zirvesi" Ekonomi Gazetecileri Derneği üyesi gazetecilerin katılımıyla Enez'de yapıldı.

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, burada yaptığı konuşmada, Enez Deniz Gümrük Kapısı'nın ilçe ve bölgeye büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Uzunluğu 130 metre, genişliği 45 metre ve derinliği 8 metre olacak limanda çalışmaların sürdüğünü dile getiren Göktaş, deniz gümrük kapısıyla ilçenin uluslararası ticaret ve turizme açılacağını ifade etti.

Projeye öncülük eden Edirne Valisi Ekrem Canalp'e teşekkür eden Göktaş, "Deniz Gümrük Kapısı şu an inşaat aşamasında. Maliyeti yaklaşık 8 milyon lira civarında. Edirne'de yerel kaynaklarımızla bu projeyi hayata geçiriyoruz. Bence bu çok önemli." diye konuştu.

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç de bu gümrük kapısının bölge için büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, bölgenin turizm ve tarım potansiyelinin çok yüksek olduğunu, yapılacak yatırımlarla Saros çevresinin daha da gelişeceğini dile getirdi.

Toplantıya, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirne İş İnsanları Derneği Başkanı Hakan İnci, Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak, gazeteciler ve davetliler katıldı.

(FOTOĞRAFLAR: ENGİN ÇAĞLAR)

AA

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