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Endonezya: Ticaret Hacmimizi 10 Milyar Dolara Çıkaralım

Bir virüsün, Dünya'da yaşamı ve ekonomiyi altüst ettiği bir dönemde, Endonezya'dan iç ısıtan teklifler geldi.

Endonezya: Ticaret Hacmimizi 10 Milyar Dolara Çıkaralım

Bir virüsün, Dünya'da yaşamı ve ekonomiyi altüst ettiği bir dönemde, Endonezya'dan iç ısıtan teklifler geldi.Ekonomilerin daralmaya yüz tuttuğu bir dönem olan içinde bulunduğumuz günlerde içlerinde dev kuruluşlarında bulunduğu 30 Endonezya şirketi, Türkiye'ye gelerek, krizi fırsata çevirme girişiminde bulundu.
Endonezya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda yapılan bir toplantıda konuşan Endonezyalı İşadamı Doddy Cleveland Hidayat Putra,,'Krizi, fırsata çevirmenin tam zamanı.Biz işte, herkesin biraz umutsuzluk taşıdığı bugün, Türkiye'ye gelerek, yarına hazırlık yapmak için ülkenize geldik.Biz ve Türkiye, birbirinin rakibi değil, birbirini tamamlayan ekonomiler.Bu nedenle karşılıklı işbirliği iki ülkenin de lehine 'dedi.
Toplantıda konuşan işkadını İnna Hararti ise , Endonezya'nın, Dünya'nın en kaliteli kahvesini ürettiğini, Türk halkının, bu kahveyi denemesi halinde, bunu çok beğeneceğine inandığını belirterek, Türklerin , Endonezya kahvesi içmeye yöneleceklerine inandığını vurguladı.İnna Hararti, ayrıca, kendilerinin zeytinyağını, İtalya ve ispanya yerine, Türkiye'den almayı tercih edeceklerini sözlerine ekledi.
Buluşmada, Endonezya İstanbul başkonsolosluğu Ekonomiden sorumlu konsolos, Iwan Wiljaya,ise, iki ülke arasındaki fış ticaret hacminin, 1 milyar 700nilyon dolarlar civarında seyrettiğini, pandemi döneminde bunda hatta bir gerileme yaşandığını, belirterek, 2023 yılına kadar, ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğine dikkat çekti.
Wiljaya, Türk ürünlerinin üstün kalitesi ile, Endonezya Pazarında, çok büyük bir şansa, sahip olduğunu söyledi.
Tüm bunların dışında, Endonezya'da, Türk inşaat sektörünün de önemli bir şansı bulunuyor.
Endonezya, yaklaşık 17 bin adadan oluşan, ve 270 milyon nüfusu ile Dünya'nın en çok müslümana sahip ülkesi.
Yaklaşık 2 milyon kilometre karelik alana sahip, bu ülke aynı zamanda Dünya'nın en büyük ekonomisine sahip 20 ülke olan G 20 içinde yer alıyor.
Endonezya'da 1990'lı yıllardan bu yana pazar ekonomisi önemli bir rol oynuyor ve ülkede yaklaşık 50 milyon küçük işletme faaliyet gösteriyor.

Anahtar Kelimeler:
Endonezya
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