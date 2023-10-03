ENAG Eylül ayı enflasyon rakamını açıkladı. Eylül ayı enflasyon oranı ne çıktı?

2023 yılı, Ocak-Eylül dönemi enflasyon oranı ise yüzde 95,33 oldu. Verilere göre, eylülde tüketici fiyat endeksi (E-TÜFE), ağustos ayına göre yüzde 6.24 oranında arttı.