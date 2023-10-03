ENAG Eylül ayı enflasyon rakamını açıkladı. Eylül ayı enflasyon oranı ne çıktı?
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2023 yılı, Ocak-Eylül dönemi enflasyon oranı ise yüzde 95,33 oldu. Verilere göre, eylülde tüketici fiyat endeksi (E-TÜFE), ağustos ayına göre yüzde 6.24 oranında arttı.
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.
Verilere göre, eylülde tüketici fiyat endeksi (E-TÜFE), ağustos ayına göre yüzde 6.24 oranında arttı.
Böylece yıllık enflasyon, eylül ayında yüzde 130.13'e yükseldi.
2023 yılı, Ocak-Eylül dönemi enflasyon oranı ise yüzde 95,33 oldu.
Kaynak:
Ekonomi