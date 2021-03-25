‘EN ZORLU ŞARTLARDA BİLE ÜRETECEĞİZ’

Türk markası Giz Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Zengin, “Pandemi etkisi ile birlikte maalesef kozmetik sektöründe daralma yaşandı, bu daralmanın etkileri henüz geçmemişken dövizdeki hareketlilik ile birlikte dengeler tekrar değişecek. Bizler en kötüsüne hazırlıklıyız. En zorlu şartlar altında bile üretmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisi zorlu günlerden geçiyor. Kur baskısı giderek artarken, piyasalardaki belirsizlik ve pandemi gerçeği şirketlerin uzun ve kısa vadeli stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Kozmetik sektöründe Türkiye’nin ihracat liderliğini göğüsleyen Giz Kozmetik’in Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Zengin zorlu süreci değerlendiren açıklamalarda bulundu.

‘Yatırım planlarımız ertelemeyeceğiz’

80’den fazla ülkeye renkli kozmetik malzemeleri ihracatı gerçekleştirdiklerini ifade eden İbrahim Zengin, “Önümüzdeki 1-2 yıl boyunca yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bu süreçte pandemi ve değişken döviz kurları gibi bizleri zorlayan değişimler maalesef yaşanmakta ancak yatırım planlarımızı etkilemeyecek. İhracat odaklı üretim hedeflerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

‘Pandemi etkisi ile dövizdeki hareketlilik dengeleri değiştirecek’

Pandemi etkisi sona ermeden, döviz kurundaki belirsizliğin kozmetik sektörünü etkilediğini söyleyen Giz Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zengin, “Pandemi etkisi ile birlikte maalesef kozmetik sektöründe daralma yaşandı, bu daralmanın etkileri henüz geçmemişken dövizdeki hareketlilik ile birlikte dengeler tekrar değişecek. İhracat odaklı bir sektör olduğumuza inanıyorum. Bu nedenle tüm olumsuzluklara rağmen genel tablo itibariyle kozmetik sektörünün geleceği oldukça parlak ve yurtdışında ilk sıralarda yerini almaya hazır” ifadelerini kullandı.

‘İhracat gücümüzü koruyacağız’

İçeride yaşanan tüm olumsuzluklara karşı aktif oldukları ihracat pazarlarında güçlerini koruyacaklarının altını çizen İbrahim Zengin, “Aktif olarak çalıştığımız ihracat pazarlarında gücümüzü korumaya devam ediyoruz. Yeni ürün çalışmalarımız ise hız kesmeden devam ediyor. Ürün gamımızı ve satış hacmimizi hedef ülkelerde giderecek arttırıyoruz. Üretim durmayacak, satış yapabileceğimiz yeni pazarlar bulmaya ve manevra alanımızı geniş tutmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.