En Uygun Fiyatlı Sonbahar Tatilleri! 500 TL'den Başlayan Şok Fiyatlar

Sonbaharın tatlı meltemleriyle kapıda olduğu şu günlerde, doğanın muhteşem renkleriyle buluşmak isteyenler için Türkiye'nin en cazip tatil rotalarını sizler için hazırladık.

1. Abant: Sonbaharın Büyüleyici Manzarası

Abant, sonbaharın renkleriyle buluştuğunda gerçekten büyüleyici bir atmosfere bürünüyor. Bolu'da yer alan Abant Gölü, Milli Parkı içerisinde kendine özgü bir cenneti barındırır. Abant Tabiat Müzesi ve Yedigöller Milli Parkı gibi doğal güzellikler bu bölgede mutlaka gezilmesi gereken noktalar arasında. Abant'ta lüks otellerin yanı sıra doğa ile iç içe bungalov konaklama seçenekleriyle sakin ve huzurlu bir tatil mümkün. Ekim ayında 2 kişi için gecelik konaklama 1.500 TL'den başlamaktadır.

2. Sapanca: Doğanın Kalbinde Huzur

Sapanca, İstanbul'a olan yakınlığıyla son yıllarda dikkat çeken bir tatil destinasyonu olmuştur. Doğal güzelliklerinin yanı sıra modern konaklama tesisleri ve doğa aktiviteleri ile tatilcilerin ilgisini çekiyor. Sapanca'da sessizlik ve temiz hava eşliğinde unutulmaz bir tatil deneyimi sizleri bekliyor. Bungalov ve tiny house seçenekleriyle konaklama fiyatları 2 kişi için 1.100 TL'den başlıyor.

3. Tirilye: Tarihin ve Doğanın Buluştuğu Nokta

Tirilye, Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı tarihi bir sahil kasabasıdır. Tarihi yapısı, sakin sokakları ve zeytinlikleri ile sonbaharın en romantik rotalarından biri. Özellikle Bizans dönemine ait tarihi yapıları ve mimarisiyle dikkat çeken Tirilye'de konaklama fiyatları 2 kişi için 1.750 TL'den başlıyor.

4. Amasra: Karadeniz'in Saklı Cenneti

Bartın'da bulunan Amasra, doğal güzellikleriyle bezenmiş bir Karadeniz kasabasıdır. İki yanında limanlarıyla ünlü Amasra, bungalov ve tiny house konaklama seçenekleriyle sonbaharın tadını doyasıya çıkarabileceğiniz bir destinasyon. İlçede 2 kişilik konaklama fiyatları 500 TL'den başlamaktadır.

5. Ağva: İstanbul'un Yanı Başında Doğa Harikası

Ağva, İstanbul'a olan yakınlığıyla şehrin stresinden kaçmak isteyenler için ideal. Saklıgöl ve Kilimli Koyu gibi doğal güzellikleriyle dikkat çeken Ağva, butik oteller ve bungalovlarla sonbaharın keyfini sürdürmek için biçilmiş kaftan. Konaklama fiyatları 2 kişi için 650 TL'den başlıyor.

Sonbaharın popüler tatil rotalarını değerlendiren Enuygun Otel İş Geliştirme Müdürü Ferhat Uyanık; Türkiye'nin dört mevsim boyunca zengin tatil seçenekleriyle turistlerin ilgisini çektiğini belirtti. Uyanık, sonbaharın en popüler rotaları arasında Abant ve Sapanca'nın başı çektiğini vurguladı.