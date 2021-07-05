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En düşük memur maaşı 4 bin 881 lira oldu

Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 881 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 276 liraya yükseldi.

En düşük memur maaşı 4 bin 881 lira oldu

Bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti.

Temmuzdan geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü.

2021 yılı ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 8,45 gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 5,45 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuzdan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 8,45 artış yapıldı.

Söz konusu dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında da aynı oranda artış sağlandı.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liradan 4 bin 881 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liradan 3 bin 276 liraya yükseldi.

Kamuda görevli genel müdürün maaşı 16 bin 110 lira, üniversite mezunu memur için 5 bin 243 lira, öğretmen için 6 bin 553 lira, polis memuru için 7 bin 431 lira, uzman doktor için 10 bin 93 lira oldu.

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