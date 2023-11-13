En düşük maaşı ne kadar olacak? Emekli zammında masada iki formül iddiası

Emekli zammı ile 7500 lira olan en düşük emekli maaşı düzenlemesi için geri sayım başladı. Konuya ilişkin son açıklama ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Emekliye zam düzenlemesi için, “Emeklilerimizin maaşlarını artırdık ve onları daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik ve çok yakında uygulayacağız” dedi. Peki SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı için yeni emekli maaşı düzenlemesi nasıl olacak? Masaya ise 2 formül yatırıldı.

İKİ FORMÜL VAR

Birinci formülle refah payı ile oransal bir artışla enflasyonla birlikte emeklilere ilave zam yapılmış olacak. İkinci formüle göre kök aylıklara yapılacak seyyanen artış yapılacak.

En düşük emekli aylığı 7500 liraya çıkarılmasına karşın 6 milyona yakın emeklinin kök aylığı bu tutarın altında kaldı. En düşük aylıktan başlayarak kök aylıkta kademeli bir artışa gidilmesi de seçenekler arasında bulunuyor.

Emeklilere yapılacak refah payıyla yapılacak iyileştirme bütçe çalışmaları sonucunda netleşecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN LİRA MI OLACAK?

Bu yıl yüzde 114'ün üzerinde artışla 3500 liradan 7500 liraya çıkan en düşük emekli aylığının 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Bugün itibariyle yaklaşık 6 milyon emekli 7500 lira alırken önemli bölümünün kök aylığı bu tutarın altında bulunuyor.

En düşük emekli aylığında artış için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Kök aylık üzerinden mi yoksa kademeli bir artış mı yapılacağı gelecek günlerde netleşecek.