En çok o yatırım aracı kazandırdı! TÜİK o istatistiği açıkladı..

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.

Ekim ayında en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %2,36, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %0,89 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

EKİM AYINDA HANGİ YATIRIM ARAÇLARI KAYBETTİRDİ?

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından, Amerikan Doları %1,23, Euro %0,08 ve mevduat faizi (brüt) %0,06 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi %2,87 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %6,88 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde; Amerikan Doları %0,23, Euro %1,36, mevduat faizi (brüt) %1,38, BIST 100 endeksi %4,27 ve DİBS %8,22 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

3 AYLIK DEĞERLENDİRMEDE BORSA KAZANDIRDI

Üç aylık değerlendirmede BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %10,76, TÜFE ile indirgendiğinde ise %4,59 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %26,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise %30,26 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmede BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %24,70, TÜFE ile indirgendiğinde ise %20,02 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %38,35, TÜFE ile indirgendiğinde ise %40,66 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

EN YÜKSEK GETİRİ BIST 100 ENDEKSİNDE

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %54,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise %33,16 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.