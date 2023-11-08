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En çok o yatırım aracı kazandırdı! TÜİK o istatistiği açıkladı..

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En çok o yatırım aracı kazandırdı! TÜİK o istatistiği açıkladı..
TÜİK'in paylaştığı verilere göre ekim ayında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı altın oldu. Yıllık değerlendirmede ise borsa oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.

Ekim ayında en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %2,36, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %0,89 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

EKİM AYINDA HANGİ YATIRIM ARAÇLARI KAYBETTİRDİ?

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından, Amerikan Doları %1,23, Euro %0,08 ve mevduat faizi (brüt) %0,06 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi %2,87 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %6,88 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde; Amerikan Doları %0,23, Euro %1,36, mevduat faizi (brüt) %1,38, BIST 100 endeksi %4,27 ve DİBS %8,22 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

3 AYLIK DEĞERLENDİRMEDE BORSA KAZANDIRDI

Üç aylık değerlendirmede BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %10,76, TÜFE ile indirgendiğinde ise %4,59 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %26,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise %30,26 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmede BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %24,70, TÜFE ile indirgendiğinde ise %20,02 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %38,35, TÜFE ile indirgendiğinde ise %40,66 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

EN YÜKSEK GETİRİ BIST 100 ENDEKSİNDE

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %54,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise %33,16 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

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