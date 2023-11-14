En büyük inovasyon buluşması başlıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın en büyük buluşması olan Türkiye Innovation Week 10. yıl tanıtım toplantısı TİM Başkanı Mustafa Gültepe, TİM Başkanvekili Çetin Tecdelioğlu, TİM Başkanvekili Kutlu Karavelioğlu, TİM Genel Sekreteri Bilal Bedir ve stratejik partnerler; Türk Telekom, TEB, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Arzum, İGE, Trendyol, Halkbank yetkililerinin katılımıyla Fişekhane’de gerçekleşti. Türkiye Innovation Week etkinliklerinin bu yıl 23-25 Kasım’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşrifleriyle İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşeceğini belirten TİM Başkanı Mustafa Gültepe ‘’TİM olarak inovasyon ekosisteminin gelişmesi için büyük çaba sarf ediyoruz. 10 yıldır önemli bir misyon üstlendik. Bugüne kadar 500 bin katılımcımızla, 10 milyon izleyicimizle Türkiye’nin yenilik öncülerini bir araya getirdik. 164 üniversiteden 225 bini aşkın öğrencimiz İnovasyon Haftası’na katıldı. Küresel İnovasyon Endeksi’nde büyük bir sıçrama yakaladık. Türkiye 10 yıl önce endekste 74’üncü sıradaydı. Şimdi 39’uncu sıradayız. Hedefimiz inovasyonla ülkemizi ihracatta ilk 10 ülke arasına taşımak. Bu nedenle önümüzdeki yüzyılda insanlığın ihtiyaç duyacağı 10 konuda hızlandırılmış MaratON başlattık. Ülkemizin gururu olan İnovasyon Haftamızı global bir zemine oturtmak istiyoruz. Bu kapsamda bu yıldan itibaren etkinliğimizi Türkiye Innovation Week adıyla düzenleyeceğiz’’ dedi.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER ETKİNLİKTE KONUŞACAK

Program ve katılımcılar hakkında bilgi veren TİM Başkanvekili Kutlu Karavelioğlu şunları söyledi: ‘’Türkiye’nin en büyük girişimcilik ailesi TİM-TEB Girişim Evleri, İnovasyon Odaklı Mentorluk programı Inosuit, Türkiye’nin İlk İnovasyon Geliştirme Programı İnovaLİG, Türkiye’nin en genç ve inovatif ailesi İnovaTİM, MasterClass’lar, İnovasyon Akedemisi’yle girişimcilik ekosistemini bir araya getiriyoruz. T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Dünya Ekonomik Forumu Siber Güvenlik Uzmanı Dr. Magda Lilia Chelly, Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, Yapay Zeka Uzmanı Edgar Perez, Çevre Aktivisti Alexandra Cousteau etkinlikte yer alacak. 11 adet sergi ve enstalasyonun yer aldığı alanda; yeni medya, dijital sanatlar, biyo-sanat ve yapay zeka gibi çağdaş konu başlıklarını bir araya getiren ve dijital sanatın tanıtımında aktif rol oynayan Eskizden Piksele Dijital Sanat Sergisi, Mustafa Kemal Atatürk’e ait hatıraların yapay zekâ uzmanları ve dijital sanatçılar tarafından veri heykeline dönüştürüldüğü “Bir Hayalin İnşası” eseri de üç gün boyunca sanatseverlerle buluşacak.’’

CEO’LARIN ‘İNOVASYON’ BULUŞMASI

Türkiye Innovation Week, Türkiye’nin önde gelen markalarının CEO’larını da ağırlayacak. Zorlu Enerji CEO’su İbrahim Sinan Ak, Ülker CEO’su Mete Buyurgan, Trendyol CEO’su Erdem İnan, Ticimax CEO’su Cenk Çiğdemli, Martı Kurucu Ortağı Sena Öktem, Meta Türkiye’den E-ticaret ve Çoklu Kanal Endüstrileri Grup Lideri Irmak Emekdaş, SpaceSide Kurucusu Remco Timmermans etkinlik sahnesinde katılımcılarla buluşacak.