En az 22 bin 77 TL maaşla kamuya memur alımı!Diyanet, TTK, Türasaş, İÜ, Türksat, DHMİ, AFAD...

Kamu kurumları ve kamu kuruluşları tarafından yayımlanan ilanlara göre kamuya binlerce memur aranıyor. İŞKUR ve diğer platformlarda yayınlanan ilanlarla en az ilkokul, lise, ön lisans ve lisans mezunu olmak üzere toplam 5538 kişi istihdam edilecek. Başvurular için son tarihler yaklaşıyor. Diyanet, TTK, Türasaş, İÜ, Türksat, DHMİ, AFAD gibi kurumlar tarafından verilen iş ilanlarına ilgi büyük.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MEMUR ALIM

Diyanet İşleri Başkanlığı, lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasından toplamda 2450 sözleşmeli personel alımı yapacak. Bu alımlar KKÖ (Kur'an Kursu Öğreticisi) ve İH (İmam-Hatip) gibi farklı pozisyonlarda gerçekleşecek. Başvurular en geç 6 Ekim 2023 tarihine kadar kabul edilecek.

TTK MEMUR ALIMI

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 2000 işçi alımı yapacak. Bu alımlar Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinde gerçekleşecek, ve herhangi bir KPSS şartı aranmayacak. Başvurular en geç 29 Eylül 2023 tarihine kadar İŞKUR üzerinden yapılacak.

İŞKUR, farklı şehirlerde toplam 541 KPSS'siz ve ilkokul mezunu adayları istihdam edecek. Bu geçici süreli işler, 9 farklı şehirde gerçekleşecek ve başvuru tarihleri farklılık gösterecektir.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEMUR ALIMI

Konya Büyükşehir Belediyesi, 200 ön lisans mezunu memur alımı yapacak. Başvurular en geç 29 Eylül 2023 tarihine kadar kabul edilecek ve adayların KPSS'den 55 puan veya daha fazla almış olmaları gerekecektir.

TÜRASAŞ MEMUR ALIMI

Türkiye Vagon Sanayi AŞ (TÜRASAŞ), 213 personel alımı yapacak. Bu alımlar Sakarya, Eskişehir ve Sivas illerinde farklı pozisyonlarda gerçekleşecek. Başvurular en geç 29 Eylül 2023 tarihine kadar İŞKUR üzerinden yapılacak.