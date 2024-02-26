Emtia piyasasında yaptırımlar, jeopolitik riskler ve arz endişeleri Fed'e karşı direniyor

Emtia piyasasında geçen hafta sert dalgalanmalar görüldü.

Fed'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizlik sürerken, geçen hafta yayınlanan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları da yetkililerin para politikasını hızlı gevşetme konusunda endişeleri olduğunu gösterdi.

Tutanaklarda, Fed yetkililerinin, enflasyonun düşürülmesinde daha fazla ilerleme kaydedilmesinin beklenenden daha uzun sürebileceği ihtimaline ağırlık verdiği bilgisi yer aldı.

Fed yetkililerinin, kısıtlayıcı para politikası duruşuna ne kadar süre devam edilmesi gerektiğine ilişkin belirsizliğin altını çizdiği aktarılan tutanaklarda, "Çoğu yetkili, politika duruşunu gevşetmek için çok hızlı hareket etmenin risklerine dikkati çekti ve enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye düşüp düşmediğine karar verirken gelen verileri dikkatle değerlendirmenin önemini vurguladı. Ancak birkaç yetkili, aşırı kısıtlayıcı duruşun çok uzun süre sürdürülmesinin ekonomiye yönelik aşağı yönlü risklere işaret ettiğini belirtti." ifadesi kullanıldı.

Para piyasalarında, Fed'in martta faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken Banka'nın mayısta faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 25'e, haziranda başlama ihtimali yüzde 67'ye geriledi.

Dolara olan talebin azalmasıyla altın yükseldi

Emtia piyasasında, Fed'e ilişkin olumsuz etkilere karşın yaptırımlar, jeopolitik riskler, arz endişeleri ve Çin'e ilişkin iyimserliklerden kaynaklı yükselişler de öne çıkıyor. Geçen hafta değerli metallerde karışık bir seyir izlendi. Geçen hafta altının ons fiyatı yüzde 1,2 artışla 2 bin 36 dolara çıktı. Gümüş yüzde 1,9, platin yüzde 0,8 azalırken, paladyum yüzde 2,5 arttı.

Baz metallere bakıldığında ise tezgah üstü piyasada bakır yüzde 1,2, kurşun yüzde 1,5, nikel yüzde 7, çinko yüzde 1,1 değer kazanırken, alüminyum yüzde 1,5 azalış kaydetti.

Altın, dolar endeksinin düşüş eğilimine girmesi ve Orta Doğu'daki gerginlikten dolayı yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle yükseldi. ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,06 ile yeniden yüzde 7 seviyesini geçerken, geçen yıl aralıktan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Analistler, mortgage faizlerindeki yükselişin ABD ekonomisi ve hanehalkı için negatif bir faktör olduğunu dile getirerek, bunun da dolara olan talebin azalmasına yol açtığını söyledi.

Dolar endeksi de geçen hafta yüzde 0,3 azalışla 103,9'a geriledi.

Özellikle New York borsasında tarihi zirvelerin görülmesi güvenli liman olan gümüş fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Rusya'ya yaptırım uygulanacağına yönelik haber akışı ise paladyum ve baz metallerin yükselmesine neden oldu. ABD Başkanı Joe Biden, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın hapishanede hayatını kaybetmesi dolayısıyla Rusya'ya 500'den fazla yeni yaptırım kararı aldıklarını bildirdi.