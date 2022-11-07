Emtia piyasasında ralli haftası yaşandı

Emtia piyasasında rallilerin yaşandığı bir hafta geride kaldı.

Uzun zamandır düşüşlerin hakim olduğu emtia piyasasında geçen hafta sert yükselişler görüldü.

Fed yetkililerinin faiz artırım hızına yönelik açıklamaları emtia fiyatlarını olumlu etkiledi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda güçlü istihdam verilerinin ardından aralık toplantısı için 50 ve 75 baz puanlık faiz artırım beklentilerinde belirgin bir ayrışma yaşanmasa da durum, Fed yetkililerinin tarım dışı istihdam verisi sonrası yaptıkları açıklamalarla 50 baz puan faiz artışı lehine değişti. Para piyasalarında Fed'in aralıkta yüzde 65 ihtimalle 50, yüzde 35 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, Fed'in 75 baz puanlık faiz artışlarına son vermesinin faydalı olabileceğini aktarırken, Boston Fed Başkanı Susan Collins, 50 baz puanlık artışların da "oldukça büyük faiz artışı" kabul edildiğini belirtti.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, faiz oranlarının daha uzun süre artmaya devam edebileceğini, beklenenden daha yüksek seviyeye yükselebileceğini, sıkılaşma hızının ise yavaşlayabileceğini aktardı.

Dolar endeksi haftanın son işlem gününde kazançlarının büyük kısmını geri vererek haftayı yüzde 0,1 artışla 110,8'den tamamlarken, emtia fiyatları önemli yükseliş kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle geçen hafta altın yüzde 2,2, gümüş yüzde 8,2 ve platin yüzde 1,9, artış kaydetti.

Çin'in "sıfır Kovid-19" politikasını terk edeceğine yönelik haber akışıyla metaller yükseldi

Çin'in "sıfır Kovid-19" politikasını terk edeceğine yönelik haber akışıyla geçen hafta metallerde de yükselişler görüldü.

Geçen hafta tezgah üstü piyasada bakır yüzde 5,2, kurşun yüzde 5,2, alüminyum yüzde 4 ve nikel yüzde 7,1 değer kazandı.

Enerji emtialarına da sert yükselişler hakim oldu. Brent petrol yüzde 4,3, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gaz da yüzde 13,6 artış kaydetti.

Brent petrol fiyatlarındaki yükselişte, küresel petrol talebine ilişkin endişelerin hafiflemesi etkili oldu.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsü ülkede talebin güçlendiği algısıyla fiyatlarda yükselişe neden oldu.

Analistler, kış mevsiminin yaklaşmasıyla ve doğal gaza olan talebin uzun süre devam edeceğine dair beklentilerle doğal gaz fiyatlarının yükseldiğini söyledi.