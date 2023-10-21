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Emlak ve Otomotiv İlanlarında Dikkat Çeken Şartlar! 1 Kasım'da Neler Değişecek?

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Emlak ve Otomotiv İlanlarında Dikkat Çeken Şartlar! 1 Kasım'da Neler Değişecek?
Bakan Bolat, "İnternet üzerinden sahte ilanlarla yaşanan manipülasyonlara karşı, otomotiv ve emlak sektörlerinde sınırlamalar getirerek bu sorunları çözme yoluna gittik. 1 Kasım'da yürürlüğe girecek yeni yönetmelikle, ilan siteleri ve şahıslar sahte ilanlar konusunda sorumlu olacak," dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katıldığı Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) 14. Ekonomi Değerlendirme Toplantısı'nda dile getirdiği büyüme rakamları, Türkiye'nin ihracat başarısını gözler önüne serdi. Bakan Bolat, "2021'de dünya ticareti yüzde 25 büyürken, Türkiye bu sene yüzde 0.8 artış gösterdi. Temmuz ayından bu yana sürekli artan ihracat rakamlarımızı gururla paylaşıyorum. Örneğin, Ağustos ayı ihracatımız 21,6 milyar dolar ile tarihi bir rekora imza attı," dedi.

Türkiye'nin Dış Ticaret Açığı Azalıyor

Bakan Bolat, "Bu yılın büyüme performansı oldukça başarılı. 1 trilyon dolarlık milli gelir hedefimizi aşmayı umuyoruz. Yılın ilk 9 ayındaki olumlu işaretler, büyüme oranımızın yüzde 4'ün üzerine çıkabileceğini gösteriyor. İşsizlik sayımız 3 milyon 200 bin civarında seyrediyor. İş dünyasının kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak için mesleki eğitimde büyük adımlar atıyoruz," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, "Son 3 ayda ithalatımızda gözle görülür bir azalma trendi yaşanıyor. Temmuz'da 32,7 milyar dolar olan ithalatımız, Eylül'de 27,7 milyar dolara geriledi. Bu da dış ticaret açığımızın Eylül'de 5 milyar dolara düşmesine neden oldu," şeklinde ekledi.

Otomotiv Sektöründe Yenilikler ve Düzenlemeler

Otomotiv piyasasının son dönemlerde yaşadığı çip krizinin etkileri, Ağustos ayından itibaren hafiflemeye başladı. Son iki ay içinde 600 bin araç piyasaya sürüldü. Bakan Bolat, "İnternet üzerinden sahte ilanlarla yaşanan manipülasyonlara karşı, otomotiv ve emlak sektörlerinde sınırlamalar getirerek bu sorunları çözme yoluna gittik. 1 Kasım'da yürürlüğe girecek yeni yönetmelikle, ilan siteleri ve şahıslar sahte ilanlar konusunda sorumlu olacak," dedi.

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Ekonomi
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