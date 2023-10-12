Emlak Uzmanından Flaş Tahmin: Konut Fiyatları Düşüşe Geçti! İşte Konut Almanın İdeal Zamanı!

İkinci el konut piyasasında dengeler değişiyor. Farklı bölgelerde ev fiyatlarında dalgalanmalar görmekteyiz. Emlak uzmanları, fiyatların ne zaman düşeceğini tahmin ediyor. Satılık konutların fiyatları gerçekte ne yönde ilerliyor? İşte emlak sektöründeki güncel bilgiler...

Büyük şehirlerde son iki yılda artan ev fiyatları şimdi düşmeye başladı. Yatırımcıların ilgisi, faiz getirili finansal ürünlere kaydı, bu da konut alımlarını olumsuz etkiledi.

Satılık Ev Fiyatlarına Genel Bakış

İkinci el konut talebindeki azalma, ev fiyatlarının hızla gerilemesine neden oldu. Bir örnek olarak, 4 milyon 250 bin TL fiyat etiketine sahip bir dairenin değeri kısa sürede 260 bin TL azaldı. Benzer şekilde, 3 milyon 400 bin TL'lik bir dairenin fiyatı 6 gün içerisinde 100 bin TL düştü.

Gayrimenkul Piyasasında Beklenen Fiyat Değişiklikleri

Gayrimenkul Geliştirme Yöneticisi Fatih Sarı, konut fiyatlarında yaşanan değişiklikleri şöyle açıkladı: "Konut fiyatlarında, beklenen indirimler şu an yaşanıyor. Bölgesel olarak %15 ila %20 arasında bir fiyat düşüşü gözlemliyoruz. Özellikle borsadaki olumlu hareketler ve banka faizlerindeki artış, gayrimenkul yatırımcısını alternatif yatırım araçlarına yönlendirdi."

Konut Almanın İdeal Zamanı Ne Zaman?

Geçtiğimiz aylarda, ikinci el konutlarda %15 ile %20 arasında bir fiyat düşüşü kaydedildi. Piyasa uzmanları, bu eğilimin süreceğini ifade ediyor. Ancak, potansiyel ev alıcıları, piyasadaki belirsizlikten ötürü şimdilik beklemede. Uzmanlara göre, "Önümüzdeki kış döneminde ikinci el konut fiyatlarında daha fazla düşüş bekliyoruz. Ev almayı planlayanların bu dönemi değerlendirmesi faydalı olacaktır."