Emlak İşletmelerinde Çalışanlar Dikkat

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Yönetmeliğe göre emlak danışmanı aslında işletmede iş sözleşmesi ile sigortalı olarak çalışan pazarlama ve satış personelini ifade etmektedir. Sözleşmeli işletme ise o işletmenin iş yerinde taşınmaz ticaretiyle iştigal eden ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkâr işletmelerine verilen isimdir. Sözleşmeli işletme faaliyetinde bulunulabilmesi için işletme ile sözleşmeli işletme arasında yazılı sözleşme yapılmalıdır. Yapılan bu sözleşmeler yeni yılda Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemine yüklenecek. 01 Ocak’dan itibaren sektörde çalışanlar Bakanlık tarafından takip edilecek” dedi.

Çalışanlar Kayıt Altına Alınacak

Özelmacıklı “1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretiyle iştigal eden işletmelerden, emlak danışmanları ile sözleşmeli işletmelerine ilişkin bilgileri 28 Şubat 2021 tarihine kadar Bilgi Sistemine aktarmaları istenecek. Şu anda sözleşmeli işletmeler ise yetki belgesi başvurusunda bulunmamalıdır. Sözleşmeli işletmeler, sadece bir işletmeye sözleşmeyle bağlı olarak taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunabilecek ve işletmelerinin adresi de emlak işletmesinin adresinde gözükmesi gerekecek” dedi.

Her İkisi İçinde MYK Belgesi Zorunlu

Yönetmeliğe göre muafiyetler dışında her iki çalışma türünde de Mesleki Yeterlilik Belgesinin zorunlu olduğunu belirten Mustafa Hakan Özelmacıklı “Yönetmeliğe göre sorumlu emlak danışmanlarının Seviye 5, emlak danışmanlarının ise Seviye 4 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. Ayrıca sözleşmeli işletmeler için de muafiyetler dışında Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca taşınmaz ticareti konusunda verilen en az yüz saatlik eğitimde başarılı olma şartı getirildi” dedi.

Emlak Danışmanı ve Sözleşmeli İşletmenin Yetkileri Farklı

Bu iki çalışma türüne ilişkin yoğun sorular aldıklarını belirten Altın Emlak Genel Müdürü “Sigortalı çalışan kişiler emlak danışmanı olarak işletmenin yetki belgesini kullanırken, sözleşmeli işletmeler işletmenin altında ayrı bir yetki belgesine sahip olacaklar. Danışmanların yönetmeliğe olan aykırılıklarından emlak işletmesi tek başına sorumlu iken, aykırılığın sözleşmeyle bağlı olunan işletmenin kontrolündeki hususlara ilişkin olması durumunda işletme ve sözleşmeli işletme hakkında ayrı ayrı idari para cezası uygulanır. Danışmanlar kendileri sözleşme yapamaz iken, sözleşmeli işletmelerin taraf olduğu sözleşmeler işletmenin sorumlu emlak danışmanı tarafından kontrol edilerek imzalanır ve geçerli olur. Sözleşmeli işletmeler açacak olan kişilerin ayrıca lise mezunu olması, oda kaydı olması, işletme ile aralarında sözleşme yapılmış olması zorunludur” dedi.