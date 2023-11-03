Emlak Alım Satımlarında Yeni Dönem: Emlak İşlemlerinde Yepyeni Bir Güvenlik Dönemi Başlıyor!

Tapu işlemleri, her zaman önemli bir güvenlik ve dikkat gerektiren konulardan biri olmuştur. Günümüzde, bu süreçlerin elektronik ortama taşınmasıyla birlikte, güvenlik konusu daha da önem kazanmıştır. Emlak sektöründe uzun yıllardır tecrübe sahibi olan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, yeni getirilen güvenlik önlemleri hakkında bilgiler veriyor. Özellikle, web tapu işlemleri sırasında karşımıza çıkan yeni güvenlik adımlarını ve bu sistemin gayrimenkul alım satım süreçlerine etkilerini detaylandırıyor.

Web Tapu Sisteminin Kullanımı ve Güvenlik Önlemleri

Tapu dairesi işlemleri artık kağıt üzerinden değil, web tapu sistemi aracılığıyla yürütülüyor. Bu sistem, satış, intikal gibi işlemleri gerçekleştirmek isteyenler ve tapu kayıtlarını incelemek isteyenler için vazgeçilmez bir araç haline gelmiş durumda. Ancak burada dikkat edilmesi gereken yeni bir gelişme var: İki aşamalı güvenlik doğrulaması.

İki Aşamalı Doğrulama: E-Devlet ve Mobil Üzerinden Güvenlik

Özelmacıklı'nın belirttiğine göre, artık e-Devlet şifresi tek başına yeterli değil. Sistem, kullanıcıların hem e-Devlet şifresini hem de mobil üzerinden bir doğrulama yapmasını talep ediyor. Bu, sahte başvuruların ve tapu kayıtlarının usulsüz ele geçirilmesinin önüne geçmekte büyük bir adım.

NFC ve Yeni Çipli Kimliklerle Doğrulama

Yeni dönemde, NFC özelliğine sahip telefonlar ve yeni çipli kimlik kartları ile doğrulama süreci daha da güçlendiriliyor. Eğer bu özelliklerden yoksun cihazlara sahipseniz, PTT üzerinden ufak bir ücretle (4 TL) bu doğrulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, e-imza veya mobil imza gibi alternatif doğrulama sistemleri de sürece entegre edilmiş durumda.

Gayrimenkul Değerleme ve İlan Entegrasyonları

Değerleme firmaları ve emlak işletmeleri için de web tapu sistemi üzerinden belirli yetkiler veriliyor. Bu sayede, gayrimenkul alım satım işlemleri daha şeffaf ve denetlenebilir bir hal alıyor. İlan entegrasyonları sayesinde, ilan veren kişinin gerçekten o gayrimenkulün sahibi olup olmadığı gibi bilgiler sıkı bir şekilde kontrol edilebiliyor.

Gelecekte Gayrimenkul İlanları Daha Güvenli Olacak

Özelmacıklı'ya göre, ilan sayılarındaki düşüşler, piyasadan sahte ilanların ve gerçekte olmayan satıcıların elenmesi anlamına gelebilir. Bu da gayrimenkul piyasasının daha sağlıklı ve güvenilir bir yapıya kavuşmasını sağlayacaktır.

Yeni getirilen bu sistem ve güvenlik önlemleri, tapu işlemlerini ve gayrimenkul alım satım süreçlerini kökten değiştirecek gibi görünüyor. Sahip olduğu iki aşamalı doğrulama sistemi ile sahteciliğin önüne geçmeyi amaçlayan bu yenilikler, kullanıcıların mal varlıklarını korumak için önemli bir adım oluşturuyor. Özellikle, tapu dairlerindeki işlemlerin güvenliğinin artırılması ve gayrimenkul ile ilgili tüm süreçlerin bu sisteme entegre edilmesi, piyasaya daha büyük bir güven ve istikrar kazandıracaktır. Önümüzdeki dönemde, gayrimenkul alım satımında daha şeffaf ve güvenilir bir ortamın oluşacağını söylemek mümkün.