Emekliye Süper Promosyon! Akbank Tüm Emeklilere 12 Bin TL Ödül Veriyor…

Akbank, emeklilere özel olarak düzenlediği muhteşem kampanya ile dikkat çekiyor. SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyan müşterilere büyük ödüller ve nakit promosyonlar sunan bu kampanya, emeklilere maddi anlamda büyük avantajlar sağlıyor. İşte Akbank'ın bu özel kampanyasına dair tüm detaylar:

Nakit Promosyonlar

Akbank'ın emekli müşterilere sunduğu bu kampanya, SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyanlara cömert nakit promosyonlar sunuyor. Aylık net gelire göre farklılık gösteren promosyon miktarları ile emekliler büyük kazançlar elde edebiliyorlar. İşte bu promosyonların detayları:

3.499 TL'ye kadar alanlara 3.000 TL nakit promosyon ve 3.000 TL ek promosyon.

3.500 TL ile 7.499 TL arasında alanlara 3.500 TL nakit promosyon ve 3.500 TL ek promosyon.

7.500 TL ile 9.999 TL arasında alanlara 4.500 TL nakit promosyon ve 4.500 TL ek promosyon.

10.000 TL ve üzeri alanlara ise 5.000 TL nakit promosyon ve 5.000 TL ek promosyon ödenmektedir.

Kredi Kartı İle Chip-Para Kazanma Fırsatı

Kampanya döneminde Akbank Axess ya da Wings kredi kartlarına yeni otomatik ödeme talimatı veren müşteriler, her talimat için 400 TL olmak üzere toplamda 2.000 TL'ye varan chip-para kazanma fırsatından faydalanabilirler.

Kolay İşlem İmkanı

Emekli müşteriler için maaşlarını Akbank'a taşımak oldukça kolay. Şubeye gitmeye gerek kalmadan, Akbank Mobil, Akbank İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi üzerinden bu işlemi gerçekleştirebilirler.

Uygun Faiz Oranları İle Artı Para Kredisi

Akbank'tan emekli maaşı alan müşteriler, maaş hesaplarında artı para kredisi limiti bulunuyorsa, maaşlarının yatmasından 2 gün önce bu limitleri yüzde 0 faiz ile kullanabilirler.

Bu özel kampanyadan yararlanmak için müşterinin SGK emekli maaşını 3 yıl boyunca Akbank'tan almaya taahhüt etmesi gerekiyor. Kampanya, 31 Ekim tarihine kadar geçerli olup, emeklilere büyük avantajlar sunmaya devam ediyor. Akbank, emeklilerin maddi ihtiyaçlarını karşılamak ve finansal rahatlık sağlamak amacıyla bu tür özel fırsatları sunarak onların yanında olmaya devam ediyor. Emekliler için büyük fayda sağlayacak bu kampanya ile Akbank, finansal rahatlık ve kazançlı bir gelecek sunuyor