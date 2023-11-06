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Emekliye rekor zam yolda ! Beklenenden daha büyük zam geliyor !

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Emekliye rekor zam yolda ! Beklenenden daha büyük zam geliyor !
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı zamlardaydı! Emekliler için rekor zam yolda! Bu sefer ne yüzde 30, ne de yüzde 50... En güvenilir ekonomistten açıklama geldi! Emekli maaşına zam ne kadar olacak? İşte haberin ayrıntıları...

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı zamlardaydı! Emekliler için rekor zam yolda! Bu sefer ne yüzde 30, ne de yüzde 50... En güvenilir ekonomistten açıklama geldi! Emekli maaşına zam ne kadar olacak? İşte haberin ayrıntıları...

EMEKLİ ZAMMINDA ENFLASYON FARKI

Prof. Dr. Babuşcu, enflasyon rakamlarına değinerek emeklilere yapılacak rekor zammı aktardı. Babuşcu, "Emekliler heyecanla Ocak ayında yapılacak zammı bekliyor. 4 aylık(Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim) enflasyon rakamı yüzde 29.40. Kasım ve Aralık ayları enflasyonu ile 6 aylık enflasyonun yüzde 37-38'e ulaşması bekleniyor." ifadelerine yer verdi

2024 EMEKLİ ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?​​​​​​​

Babuşcu, refah payı artışının yanı sıra, yaklaşan 31 Mart yerel seçimlerinin de emekli zammını etkilemesinin beklendiğini ifade etti. Emekli maaşına yapılacak zam oranını veren Babuşcu, "Refah payı artışı ve yerel seçimler nedeniyle bu rakamın üzerinde yüzde 50 artış bekleniyor." diye açıkladı.

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