Emekliye müjde! Geri ödemesiz 12.500 TL alabilirsiniz
Geçim sıkıntısı çeken emeklilerin imdadına bankalar koşuyor. Emeklinin yükünü bir nebze de olsa rahatlatmak isteyen bankalar emekli promosyon ücretlerini güncelledi. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte, emekli promosyonu en yüksek olan banka...
KASIM 2023 EMEKLİ PROMOSYONU
Bankaların maaşını 3 yıl taahhüt ile taşıyan emeklilere verdiği promosyon ücretleri şöyle:
Garanti BBVA: 7.500 TL promosyon ödemesine ek olarak kredi kartıyla 500 TL harcamaya 1.000 TL bonus hediye ediyor.
QNB FİNANSBANK: EYT'lilere 9.200 TL'yi bulan promosyon veriliyor.
DENİZBANK: Banka yeni maaş müşterisi olan emeklilere 5.000 TL promosyon veriyor.
YAPI KREDİ: Emeklilere 9.000 TL promosyon veriyor.
İŞ BANKASI: Emeklilere 7.500 TL'yi bulan promosyon veriyor.
AKBANK: Maaşını taşıyan emekliye 10.000 TL promosyona ek olarak 2.000 TL chip para imkanı tanıyor.
ING BANK: Emekli maaşını getirene 12.500 TL'lik promosyon veriyor.
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