Emekliye müjde! Geri ödemesiz 12.500 TL alabilirsiniz

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Geçim sıkıntısı çeken emeklilerin imdadına bankalar koşuyor. Emeklinin yükünü bir nebze de olsa rahatlatmak isteyen bankalar emekli promosyon ücretlerini güncelledi. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte, emekli promosyonu en yüksek olan banka...